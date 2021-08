Samsung, come fa ormai da diverso tempo, ha già iniziato a rilasciare le patch di sicurezza di agosto 2021 ben prima di avere pubblicato la consueta nota con il dettaglio delle novità presenti.

Le novità delle patch di agosto

In queste ore, sul portale ufficiale, vengono finalmente riportate le correzioni di sicurezza relative alla porzione di Android (gestita da Google) e della One UI (gestita da Samsung).

Le patch di sicurezza di agosto includono correzioni per 34 CVE – Common Vulnerabilities and Exposures – per quanto riguarda Android e 8 correzioni relative alla One UI. Di queste, il colosso sudcoreano ne ha elencate soltanto due – una di livello basso e uno di livello alto -, lasciandoci intendere che le informazioni per le restanti 6 verranno aggiunte al portale solo in un secondo momento.

Gli smartphone Samsung supportati

Ecco la lista completa degli smartphone Samsung su cui arriveranno le patch di sicurezza di agosto:

