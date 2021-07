In attesa della prossima beta di Android 12, Google ha rilasciato oggi le patch del mese di luglio per i dispositivi della famiglia pixel supportati. Il ritardo, che era stato ampiamente anticipato, è dovuto alla festività del 4 luglio, che ha costretto la compagnia californiana a posticipare di un paio di giorni il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza.

Le novità delle patch di luglio

Oltre alle patch di sicurezza aggiornate al mese di luglio, il nuovo aggiornamento per la gamma Pixel porta poche novità. In particolare abilita le chiamate VoLTE su alcune reti non meglio precisate e corregge un bug che causava riavvi continui in alcune circostanze particolari. Per il resto il changelog include i classici miglioramenti alle performance e altri bugfix di minore entità. A seguire il bollettino di sicurezza e la lista completa delle novità.

Come aggiornare Google Pixel 3, 3a, 4, 4a e 5

Come sempre il roll out dell’aggiornamento richiederà qualche giorno per raggiungere tutti i dispositivi interessati e i più impazienti potranno scaricare i file dal sito ufficiale di Google. Sono a disposizione i file OTA, che si limitano ad aggiornare il sistema, e le factory image che invece vanno a cancellare il contenuto dello smartphone e che sono da utilizzare solamente se volete una installazione perfettamente pulita magari in seguito a qualche problema.

Potete comunque controllare la presenza dell’aggiornamento entrando nelle Impostazioni e aprendo Sistema > Avanzate> Aggiornamenti di sistema. A seguire invece i link per scaricare manualmente OTA e factory image.