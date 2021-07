Per i dispositivi Google Pixel l’inizio di un nuovo mese coincide con l’arrivo delle nuove patch di sicurezza, in questo caso per il mese di luglio. Questa volta, però, il colosso di Mountain View rilascerà l’update con un leggero ritardo rispetto la classica tabella di marcia.

Per questo mese di sarà un piccolo ritardo

Il Giorno dell’Indipendenza, una delle feste più importanti e sentite dagli americani che ogni anno si celebra il 4 di luglio, quest’anno verrà festeggiata di lunedì – il 4 luglio, infatti, cadrà di domenica. Normalmente il primo lunedì è quando il team di Google avvia il rilascio degli aggiornamenti OTA per i dispositivi Pixel e dettaglia il contenuto di Pixel Secury Bulletin e Android Security Bulletin, ma per via di quanto detto le patch saranno pubblicate invece il 7 luglio.

La piccola novità era stata già esplicitata a chiare lettere nel bollettino di sicurezza di Android di giugno:

Per luglio, il bollettino sulla sicurezza pubblica Android verrà rilasciato il 7 luglio.

Nel mentre Samsung ha già iniziato a scaldare i motori rilasciando le patch di sicurezza di luglio per la serie Samsung Galaxy S10, in questo caso seguendo una prassi che ormai la vede da diversi mesi come la prima azienda hi-tech a presentare le patch di sicurezza del mese entrante ancor prima che inizi.

Poco male, infine, per gli utenti muniti dei Google Pixel: tenete gli occhi puntati al giorno 7 luglio, quando arriveranno le patch di sicurezza con eventuali novità software di cui non mancheremo di darvi nota.