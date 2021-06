Le indiscrezioni riguardanti la MIUI 13, la nuova e attesa versione dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi, si stanno moltiplicando, tanto che ormai sono praticamente all’ordine del giorno.

Se nei giorni scorsi avevamo visto un piccolo antipasto di questo importante aggiornamento della MIUI e la sua probabile data di lancio, risale ad una decina di giorni fa la prima lista degli smartphone che lo dovrebbero ricevere.

Proprio su quest’ultimo punto ci sono adesso delle novità: sono apparsi in Rete i nomi dei modelli che dovrebbero ricevere la MIUI 13 già nel mese di agosto 2021.

MIUI 13 ad agosto 2021: su quali Xiaomi e Redmi

Stando alle ultime indiscrezioni che vi abbiamo riportato, la MIUI 13 dovrebbe essere annunciata ufficialmente nel mese di agosto 2021 e lo smartphone chiamato a portarla al debutto dovrebbe essere il chiacchierato e lungamente atteso Xiaomi Mi MIX 4.

Secondo gli ultimi report in arrivo dalla Cina, già nel corso del mese di agosto l’aggiornamento alla MIUI 13 dovrebbe essere reso disponibile per i seguenti modelli a marchio Xiaomi e Redmi:

In aggiunta a questo, c’è una piccola curiosità da segnalare: anche il vetusto Xiaomi Mi 6 riceverà la MIUI 13. Secondo Lei Jun, infatti, sarebbero ancora oltre 2 milioni gli utenti in possesso di questo terminale e il produttore cinese non vuole deluderli.

È molto importante precisare, comunque, che questa lista non è né ufficiale né tantomeno completa, ad esempio non è presente alcuno smartphone a marchio POCO.