Sono sicuramente tanti gli utenti Android che ricordano Xiaomi Mi 6, soprattutto quelli che già da tanto tempo guardano con simpatia a questo brand, che ha in tale smartphone uno dei suoi più popolari di tutti i tempi.

Ricordiamo che stiamo parlando di quello che nell’aprile del 2017 è stato lanciato come modello di punta dell’offerta di Xiaomi, che secondo alcune indiscrezioni che si sono diffuse lo scorso anno aveva in programma di rilanciare in una nuova variante con componenti adeguate alle ultime tecnologie e un design più moderno, cosa che tuttavia non è poi avvenuta.

Xiaomi Mi 6 è ancora usato da tantissime persone

Nelle scorse ore Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha svelato un interessante dettaglio che probabilmente lascerà stupiti molti utenti: a suo dire, infatti, allo stato attuale ci sono ancora 2,15 milioni di persone che usano Xiaomi Mi 6 e, a distanza di oltre 4 anni dal suo lancio, si tratta di una cosa non così comune, soprattutto se si considera che parliamo di uno smartphone Android (su iOS, invece, i telefoni hanno una vita più lunga).

Rileggendo la scheda tecnica di Xiaomi Mi 6 ci si rende conto degli enormi progressi compiuti dal settore degli smartphone nel corso di questi anni. Il telefono di Xiaomi, infatti, poteva contare su un display LCD da 5,15 pollici con risoluzione Full HD, un processore Qualcomm Snapdragon 835, fino a 6 GB di RAM, fino a 128 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 8 megapixel, una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 12 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel con zoom 2x), una batteria da 3.350 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18 W), altoparlanti stereo e Android 7.1 Nougat (nel corso degli anni è stato aggiornato fino ad Android 9 Pie).

Leggi anche: la recensione di Xiaomi Mi 6

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative agli smartphone in modo da essere pronti il 21 e il 22 giugno!