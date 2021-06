Non dovrebbe mancare molto al debutto di MIUI 13, la nuova versione dell’interfaccia che da sempre caratterizza gli smartphone Xiaomi, anche se con ogni probabilità l’evento di lancio non si terrà a giugno ma nel corso del mese di luglio. Per rendere meno snervante l’attesa dei Mi Fan, oggi vi proponiamo alcune immagini, insieme a un breve video, che mostrano la nuova versione del file manager e una pagina Mi Drive rivisitata.

Come sarà MIUI 13

 https://www.gizmochina.com/wp-content/uploads/2021/06/MIUI-13-File-Manager-v4.3.0.2-Animations-English.mp4

Non aspettatevi una nuova rivoluzione grafica, visto che già MIUI 12 aveva rinnovato in maniera pesante l’interfaccia, svecchiandola rispetto alle versioni precedenti. Quello che ci mostrano il video e le immagini nella galleria a fine articolo, è un restyling che introduce nuovi elementi della UI insieme a nuove animazioni, da sempre il pezzo forte di MIUI.

L’aspetto del nuovo file manager è sostanzialmente invariato e secondo le anticipazioni dovrebbe limitarsi a portare piccole novità estetiche, offrendo qualche nuova funzione di ordinamento. Più importante invece l’intervento sulla pagina Mi Drive, che si presenta con un look totalmente nuovo.

Lo smartphone destinato a portare al debutto MIUI 13 potrebbe essere Xiaomi Mi MIX 4, il primo del brand cinese a montare una telecamera sotto al display (secondo voci non confermate ufficialmente) ma tutti i dispositivi commercializzati negli ultimi due anni dovrebbero ricevere l’aggiornamento.

Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane, quando con ogni probabilità sarà Xiaomi a fornirci qualche succosa anticipazione, come da tradizione ormai consolidata.