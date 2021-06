Da ormai diverse settimane si parla spesso della MIUI 13, la personalizzazione Xiaomi attesa da milioni di utenti che prenderà il posto della MIUI 12.5, ancora oggi in fase di rilascio per un gran numero di dispositivi come, ad esempio, Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi 10T Lite e Redmi K30.

Agosto è il mese buono per il lancio?

Le ultime informazioni condivise in rete dai colleghi di Gizmochina fanno riferimento ad una intervista rilasciata da Li Ming, un alto dirigente Xiaomi, che ha confermato la fase di test interno per la MIUI 13. Quel che fa più specie è il rimando alla possibilità che la personalizzazione Android di Xiaomi potrebbe arrivare per il mese di agosto.

Rispetto ai precedenti rumor che scommettevano sul mese di giugno per il lancio della MIUI 13 – ormai è altamente improbabile che verrà annunciata entro questo mese -, il lancio ad agosto si prospetta essere molto più plausibile anche considerando i rumor circa il lancio di Xiaomi Mi MIX 4. Il nuovo e atteso smartphone di fascia alta di Xiaomi, giusto ieri protagonista di un importante leak sulla batteria e la tipologia di ricarica rapida, potrebbe arrivare proprio durante il mese di agosto. Secondo molti, infatti, sarà proprio Xiaomi Mi MIX 4 il primo smartphone del colosso cinese ad uscire di fabbrica con la nuova personalizzazione Android.

Non ci resta che attendere pazientemente qualche settimana in attesa di ulteriori informazioni sulla nuova versione della MIUI.

