Mentre nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato la data di presentazione ufficiale della MIUI 13 (ecco su quali modelli dovrebbe arrivare) e gli utenti stanno ancora aspettando che la MIUI 12.5 arrivi a calcare la scena internazionale, è giunto il momento di fare il punto della situazione sullo stato degli aggiornamenti alla MIUI 12 con base Android 11 per gli smartphone a marchio Xiaomi, Redmi e POCO.

MIUI 12 con Android 11 in roll out ora per questi modelli

Ormai lo sappiamo: il modus operandi di Xiaomi in fatto di aggiornamenti software non è dei più lineari: la MIUI e la versione di Android sottostante non sempre avanzano di pari passo e neppure questo caso fa eccezione. Dopo aver aggiornato tanti modelli alla MIUI 12, adesso il produttore cinese si sta dando da fare con Android 11 in versione stabile.

Il roll out del suddetto major update per i modelli delle serie Xiaomi Mi 10 e Redmi Note 9 aveva preso il via lo scorso dicembre in India, per essere immediatamente ritirato per Redmi Note 9 Pro a causa dei numerosi bug lamentati dagli utenti.

Sempre a dicembre, i Redmi K30 e Xiaomi Mi 9 Global avevano iniziato a ricevere la prima Beta seguiti a ruota da POCO F2 Pro, con la Stable che era già dietro l’angolo per quest’ultimo.

A gennaio, sui mercati occidentali, era stato rilasciato Android 11 per le serie Redmi K30, Xiaomi Mi Note 10 Lite e Xiaomi Mi A3 (vittima di tanti gravi problemi per fortuna risolti).

Il 5 febbraio, in India, UK e altri mercati globali, era stata la volta di Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, mentre a marzo POCO X3 NFC aveva accolto l’update in Europa. Neppure in questo caso erano mancati problemi di bug e instabilità.

Ecco la lista completa dei modelli Xiaomi, Redmi e POCO compatibili con la MIUI 12 con base Android 11 (che ovviamente non comprende tutti i modelli più recenti come le serie Xiaomi Mi 11, i Redmi Note 10, POCO F3 e POCO X3 Pro in quanto arrivati con Android 11 out of the box):

MIUI 12 con base Android 10

Se nella lista qui sopra avete letto i nomi di modelli che, pur compatibili con il major update ad Android, sono ancora in attesa di riceverlo, è molto probabile che li ritroverete in quella seguente, che comprende i modelli aggiornati alla MIUI 12 ma con base Android 10. Eccola:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 UD

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

MIUI 12 Global: tutti i modelli idonei

Il seguente elenco, infine, comprende tutti i modelli idonei alla MIUI 12 Global, a prescindere dalla versione Android di base: