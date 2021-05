Torniamo a occuparci di MIUI 13, l’attesa nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma per il 25 giugno 2021.

Non pare vi siano particolari dubbi sul fatto che inizialmente la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi verrà lanciata in Cina, per arrivare poi negli altri mercati soltanto in un secondo momento.

E se sono in tanti a chiedersi quali saranno le novità che la MIUI 13 porterà con sé, non sono di meno quelli che invece si interrogano su quali smartphone potrebbero ricevere la nuova interfaccia del colosso cinese.

Ecco gli smartphone che potrebbero ricevere MIUI 13

A tale secondo quesito ha provato a rispondere lo staff di RPRNA, raggruppando gli smartphone per brand:

Xiaomi

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi Fold

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Explorer

Redmi

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 9T

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30s

Redmi K30 Ultra

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K20 Pro

POCO

POCO M2 Reloaded

POCO X3 Pro

POCO F3

POCO X3 NFC

POCO X3

POCO M2 Pro

POCO M2

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO C3

Black Shark

Black Shark 4 Pro

Black Shark 4

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3

Black Shark 2 Pro

Black Shark 2

Black Shark 3S

Per i seguenti smartphone, invece, vi sarebbero meno certezze sul supporto di MIUI 13: Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 8, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Redmi K20, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi A3.

In pratica, a restare fuori dal gruppo degli smartphone aggiornati potrebbero essere alcuni popolari modelli lanciati nel 2019 e siamo certi che molti dei loro possessori non sarebbero particolarmente contenti nel caso in cui il colosso cinese dovesse effettivamente decidere di non aggiornarli alla MIUI 13.