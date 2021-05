Sebbene la diffusione dell’interfaccia MIUI 12.5 non sia ancora molto ampia, il team di sviluppatori di Xiaomi è da tempo al lavoro sulla successiva versione della UI personalizzata del colosso cinese, che sarà lanciata con il nome di MIUI 13.

Ebbene, nelle scorse ore è finalmente stata svelata la data in cui Xiaomi presenterà ufficialmente MIUI 13, ossia venerdì 25 giugno 2021, giorno in cui finalmente potremo scoprire quali novità il produttore ha in serbo per la sua ampia community di fan.

Xiaomi lancerà l’interfaccia MIUI 13 il prossimo mese

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quali novità e cambiamenti la prossima versione dell’interfaccia porterà con sé ma non vi sono dubbi sul fatto che il team del produttore cinese elencherà tra di essi un aumento di stabilità e di velocità e un miglioramento complessivo dell’esperienza utente offerta.

Tra le feature di MIUI 13 vi potrebbe essere anche quella chiamata Memory Expansion, ossia la possibilità per l’utente di dedicare in modo stabile 1 GB della memoria di archiviazione alla RAM, feature che potrebbe rivelarsi molto comoda negli smartphone di fascia bassa (quelli che arrivano sul mercato con 2 GB o al massimo 4 GB di RAM).

Quasi certamente MIUI 13 sarà in una fase iniziale disponibile soltanto in Cina mentre per il rilascio a livello globale ci sarà da attendere un po’ di più (probabilmente qualche mese).

Solitamente il lancio di una nuova versione dell’interfaccia avviene in occasione della presentazione di uno o più smartphone e con buona probabilità anche per MIUI 13 tale consuetudine si ripeterà: ricordiamo che da tempo è atteso l’annuncio di Xiaomi Mi MIX 4, che potrebbe essere il modello scelto dal colosso cinese per fare esordire la sua nuova UI.

Per quanto riguarda MIUI 12.5, al momento è stata distribuita in Cina mentre lo sviluppo della versione destinata agli altri mercati procede piuttosto a rilento. La speranza è che con MIUI 13 le cose possano andare un po’ meglio.

Leggi anche: la recensione di Xiaomi Mi 11 Lite 5G