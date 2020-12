Samsung presenta le patch di sicurezza di dicembre 2020: ecco chi le riceverà

Questa mattina, con colpevole ritardo rispetto al più recente modus operandi, Samsung ha presentato ufficialmente l’aggiornamento che contiene le patch di sicurezza di dicembre 2020 (rectius Security Maintenance Release).

Inutile girarci intorno: negli ultimi giorni, quando si è parlato degli aggiornamenti di Samsung, l’attenzione è stata rivolta soprattutto alla One UI 3.0 con base Android 11: dopo il rilascio per la serie Galaxy S20 anche in Italia, ieri abbiamo visto una roadmap dettagliata per l’Europa.

Al netto di questo, però, il produttore sudcoreano non ha comunque smesso di dedicare le dovute attenzioni alle patch di sicurezza mensili: nonostante la presentazione sia arrivata stranamente in ritardo, il rilascio era partito come al solito in largo anticipo.

Samsung: patch di sicurezza di dicembre 2020

Samsung, come detto, ha annunciato ufficialmente di aver rilasciato le patch di sicurezza relative al mese di dicembre 2020, presentando nel dettaglio i miglioramenti e i fix di sicurezza contenuti in questo nuovo aggiornamento.

Come sicuramente sapete già, le release mensili di Samsung vengono identificate con il nome Security Maintenance Release (SMR) e, in aggiunta ai fix generici del sistema operativo Android, contengono quelli specifici del produttore sudcoreano.

Il pacchetto del mese in corso, a dirla tutta, non è particolarmente ricco, anzi: la parte dell’update riconducibile a Google consiste in fix di soli 20 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), appena due delle quali contrassegnate come di livello critical. Una buona parte delle restanti non è neppure rilevante per i dispositivi Samsung.

La parte dell’aggiornamento specifica del produttore sudcoreano, dal canto suo, comprende nove fix. Uno di questi è dedicato in modo esclusivo agli economici smartphone con Android Go. Per il resto, vengono in rilievo: una patch per una vulnerabilità del GPS dei device con SoC Qualcomm; la risoluzione di un bug che impediva lo sblocco su device con chipset Qualcomm Snapdragon 865 e sistema operativo Android 10 o Android 11 (come Samsung Galaxy Z Fold2 5G e Samsung Galaxy S20 FE 5G).

Per tutti i dettagli della Security Maintenance Release di Samsung di dicembre 2020, potete consultare la pagina ufficiale a questo link.

Dispositivi Samsung che riceveranno l’aggiornamento

Per quanto riguarda la lista degli smartphone Samsung che riceveranno sicuramente questo nuovo aggiornamento di sicurezza mensile, essa comprende:

Se quelli appena elencati sono gli smartphone Samsung ancora presenti nella lista degli aggiornamenti mensili e quindi nulla quaestio, è molto meno semplice fare previsioni per quelli destinatari di update su base trimestrale (a questo link trovate gli elenchi ufficiali completi).

Questo mese, in ogni caso, dovrebbe toccare a Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A21s e Samsung Galaxy A20e. Il più recente compatto Samsung Galaxy A41 si era aggiornato il mese scorso (anche se a quelle di ottobre), pertanto dovrebbe saltare questo giro.

Spostando il discorso sugli apprezzati tablet del produttore sudcoreano, i più nuovi e prestanti modelli delle serie Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Tab S6 e Samsung Galaxy Tab S5e vengono aggiornati con buona regolarità e quindi difficilmente mancheranno all’appuntamento. Molto meno chiara e prevedibile la situazione dei più economici e numerosi modelli della serie Galaxy Tab A.

Naturalmente, come sempre, non tarderemo a segnalarvi tutti i nuovi aggiornamenti non appena verranno rilasciati.

