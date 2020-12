Qualche giorno fa, la One UI 3.0 con base Android 11 è arrivata sui Samsung Galaxy S20 anche italiani, con buona pace dei possessori europei di tutti gli altri modelli del produttore, compreso il best buy Samsung Galaxy S20 FE, che dovranno armarsi di pazienza (tanta, in alcuni casi).

È quanto si evince dalla roadmap appena condivisa da GalaxyClub, che arriva dalla Germania e direttamente dall’applicazione Samsung Members.

One UI 3.0 e Android 11: roadmap per l’Europa

La tabella di marcia trapelata prende in considerazione numerosi modelli Samsung, più e meno popolari: dall’acclamato Samsung Galaxy S20 FE ai medi di gamma Samsung Galaxy A40, A41 e A42 5G, senza dimenticare vari Xcover.

A rendere questa roadmap particolarmente interessante dal nostro punto di vista è il fatto che, mentre quella della settimana scorsa proveniva dall’Egitto, questa arriva direttamente dal suolo europeo.

Se alcune date non coincidono con quelle emerse finora, la brutta notizia, a questo punto comunque prevedibile, è per i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy Note 20: è arrivata una nuova conferma che questi device non vedranno Android 11 prima di gennaio 2021.

Appena più lunga l’attesa per il citato Samsung Galaxy S20 Fan Edition, che si unirà alla festa nel mese di febbraio 2021.

Per i vari medi di gamma in lista, naturalmente, i tempi di attesa saranno sensibilmente più lunghi: Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy A41 e Samsung Galaxy A40 si aggiorneranno rispettivamente nei mesi di maggio, giugno e aprile (sì, a quanto pare il più vecchio sarà anche il primo a passare ad Android 11). Per Samsung Galaxy A50 si era parlato in un primo momento di aprile, invece pare che farà compagnia ad A42 5G a maggio 2021.

Ecco la lista completa, con tanto di finestra temporale, aggiornata sulla base degli ultimi dati emersi, prevista per ciascun modello:

Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra – Dicembre (già arrivato)

Galaxy S10 series (inclusi S10e e S10 Lite) – Gennaio 2021

Galaxy Note 20 (Ultra) – Gennaio 2021

Galaxy Note 10 (Plus) – Gennaio 2021

Galaxy Z Flip (5G) – Gennaio 2021

Galaxy Z Fold2 5G – non presente in lista, presumibilmente Gennaio 2021

Galaxy S20 FE – Febbraio 2021

Galaxy Fold – Febbraio 2021

Galaxy A51 – Marz0 2021

Galaxy Xcover Pro – Marz0 2021

Galaxy A40 – Aprile 2021

Galaxy A71 – Aprile 2021

Galaxy A42 – Maggio 2021

Galaxy A80 – Maggio 2021

Galaxy A70 – Maggio 2021

Galaxy A50 – Maggio 2021

Galaxy Tab S6 – Maggio 2021

Galaxy Tab S6 Lite – Maggio 2021

Galaxy A31 – Giugno 2021

Galaxy A41 – Giugno 2021

Galaxy Tab Active 3 – Giugno 2021

Galaxy A20e – Luglio 2021

Galaxy Tab S5e – Luglio 2021

Galaxy A30s – Agosto 2021

Galaxy A20s – Agosto 2021

Galaxy Xcover 4s – Agosto 2021

Galaxy Tab Active Pro – Agosto 2021

Galaxy Tab A 10.1 (2019) – Agosto 2021

Galaxy A10 – Settembre 2021

Galaxy Tab A8 (2019) – Settembre 2021

Questa lista si riferisce al mercato europeo e prende ovviamente in considerazione i modelli non brandizzati dai vari operatori. Per le tempistiche precise relative al mercato italiano sarà necessario attendere maggiori informazioni.

Continuate a seguirci per rimanere al passo, fateci sapere nei commenti quando dovrebbe aggiornarsi il vostro device e scoprite tutte le novità della One UI 3.0 nel nostro speciale.