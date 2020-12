L’attesa per l’aggiornamento ad Android 11 è finita, almeno per i possessori dei più recenti top di gamma Samsung. È infatti iniziato in queste ore il roll out dell’attesissimo aggiornamento che porta la versione più recente del robottino verde anche sui modelli della serie Samsung Galaxy S20, gli attuali flagship di Samsung.

L’operazione è iniziata in tutta Europa e dopo le prime segnalazioni provenienti dalla Germania, dagli USA e dall’Olanda, si sono moltiplicate le segnalazioni, che riguardano anche l’Italia. Anche i modelli in nostro possesso stanno ricevendo l’aggiornamento, che pesa poco più di 2 GB e che richiede quindi una connessione stabile e veloce per il download.

Insieme ad Android 11 arriva One UI 3.0, la nuova interfaccia della quale vi abbiamo già parlato in passato, mostrandovi le nuove funzioni e le novità grafiche. Insieme all’aggiornamento del sistema operativo arrivano anche le patch di sicurezza del mese di dicembre, una vera chicca che non mancherà di rendere felici i possessori del flagship asiatico.

Oltre alle novità di Android 11 troverete un nuovo pannello con i quick toggle che insieme a quello delle notifiche ora è più completo, nuove categorie per la Dynamic Lockscreen, supporto alle videochiamate a schermo intero. Per scoprire l’elenco completo delle novità vi rimandiamo a questo articolo che vi illustra tutto quello che c’è da sapere su One UI 3.0.