Aggiornamenti per Samsung Galaxy A51 e Note 8, One UI 3.0 in arrivo per Note 20

Da un po’ di tempo a questa parte Samsung sta svolgendo un lavoro egregio sul piano degli aggiornamenti software e anche oggi ce ne sono due in roll out e uno ancora più interessante che si avvicina. I modelli interessati dagli update in roll out sono Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy Note 8, mentre la serie Samsung Galaxy Note 20 vede avvinarsi il fatidico momento della One UI 3.0.

Samsung Galaxy A51: le novità dell’aggiornamento

Quello in arrivo su alcune varianti internazionali del medio di gamma Samsung Galaxy A51 è probabilmente l’aggiornamento più interessante di oggi, al pari di quello appena segnalato per la serie Galaxy S9, con il quale condivide di fatto tutte le novità.

Samsung Galaxy A51 sta ricevendo il nuovo firmware A515FXXU4CTJ1 che introduce la One UI 2.5 e le patch di sicurezza del mese di ottobre 2020. Il roll out è partito ieri dalla Russia e interessa il modello SM-A515F.

Le novità sono ovviamente quelle della One UI 2.5 che già abbiamo avuto modo di conoscere nei mesi addietro, mentre delle patch di Samsung di ottobre 2020 vi avevamo parlato in un articolo dedicato.

Samsung Galaxy Note 8: le novità dell’aggiornamento

Passando a Samsung Galaxy Note 8, l’ex flagship della serie col pennino sta ricevendo un aggiornamento decisamente meno entusiasmante.

Agli inizi del mese avevamo appreso di come questo device fosse in procinto di passare dalla lista degli smartphone Samsung destinatari di aggiornamenti mensili a quella trimestrale, dunque con una frequenza ridotta.

Ebbene quello di cui parliamo oggi è proprio l’ultimo aggiornamento software prima del suddetto passaggio: Samsung Galaxy Note 8 sta ricevendo le patch di sicurezza di ottobre 2020.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, il pacchetto OTA in arrivo pesa poco più di 580 MB e introduce la versione firmware N950FXXSDDTJ1.

Il roll out è partito dai modelli non brandizzati in Belgio e Olanda e non tarderà a diffondersi su tutti i dispositivi compatibili.

Come aggiornare Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy Note 8

I nuovi aggiornamenti software per Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy Note 8 si stanno pian piano diffondendo su tutti i mercati. Se non avete ancora ricevuto la classica notifica, potete controllarne manualmente la disponibilità entrando in in Impostazioni – Info sul dispositivo – Aggiornamenti Software.

Samsung Galaxy Note 20/Note 20 Ultra 5G: One UI 3.0 (beta) in arrivo

Se nell’ambito della serie Note qualche giorno fa abbiamo visto come anche Samsung Galaxy Note 9 stia ricevendo la One UI 2.5, ben più entusiasmante è l’aggiornamento sempre più vicino per gli attuali flagship Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G: la One UI 3.0 (qui trovate le novità e tutte le informazioni) con base Android 11, anche se naturalmente in versione beta.

Dopo il rilascio della prima release beta per la serie Galaxy S20, dunque, saranno i possessori di Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G i prossimi a poter provare in anteprima tutte le novità della rinnovata interfaccia proprietaria di Samsung.

Al momento manca ancora una data ufficiale di rilascio, tuttavia il produttore sudcoreano lo ha già confermato sia per il mercato di casa che per gli Stati Uniti. Subito dopo il roll out verrà allargato anche ad altri Paesi, come Regno Unito, Germania, Polonia, India e Cina.