Samsung rappresenta una delle poche aziende che si impegna a offrire a tutti i suoi dispositivi Android di fascia alta un lungo periodo di aggiornamenti di sicurezza. Infatti Samsung Galaxy Note 8, nonostante i suoi tre anni di età, è stato raggiunto dalle patch Android di agosto 2020 poco più di un mese fa.

Samsung Galaxy Note 8 passa agli aggiornamenti trimestrali

Ebbene, Samsung Galaxy Note 8 non potrà più contare sugli aggiornamenti di sicurezza mensili: d’ora in poi l’ex top di gamma Samsung, che si avvia così verso una “meritata” pensione, è ufficialmente passato al canale di aggiornamenti trimestrali. Questo significa che – seguendo la politica dell’azienda sudcoreana che fornisce patch di sicurezza mensili per 3 anni – il Galaxy Note 8 dovrà attendere almeno 90 giorni prima di ottenere le ultime correzioni di sicurezza di Android.

La scelta di Samsung, che comunque non abbandonerà il supporto, appare condivisibile, e sopratutto dopo l’arrivo della gamma Samsung Galaxy S20 e Galaxy S20 FE. D’altronde, i possessori di Galaxy Note 8 possono approfittare di una delle tante offerte – perchè no, del Prime Day – per puntare a un nuovo smartphone.