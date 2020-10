Se possedete Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ la compagnia sudcoreana ha rilasciato un aggiornamento software piuttosto importante e atteso.

Novità aggiornamento G960FXXUCFTJ2 Samsung Galaxy S9/S9+

La versione G960FXXUCFTJ2 del firmware apre le porte all’arrivo della One UI 2.5 per i sopracitati smartphone Android. Il changelog dell’update fa riferimento ad una serie di novità, fra cui:

patch di sicurezza di ottobre;

miglioramenti della funzione Video Pro;

possibilità di effettuare ricerche su YouTube tramite la tastiera Samsung;

supporto agli adesivi Bitmoji per l’AOD (Always-on Display);

possibilità di chiamare una persona salvata come contatto predefinito per un messaggio SOS preconfigurato.

Con una dimensione pari a 710,57 MB, l’update rilasciato da Samsung va a perfezionare le prestazioni generali di stabilità, correggere eventuali bug ed implementare gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Inoltre, l’arrivo della One UI 2.5 apre le porte a Wireless DeX tramite cui far partire il mirroring della interfaccia Samsung DeX sui smart TV che dispongono del supporto Miracast.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9 e S9+

L’aggiornamento in questione per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ è attualmente in distribuzione in Europa. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile come notifica di aggiornamento, potete controllarne manualmente la presenza tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Ringraziamo Alessandro per la segnalazione