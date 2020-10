Samsung Galaxy Note 9 non è esattamente l’ultimo smartphone di fascia top lanciato dal produttore sudcoreano, ma continua a ricevere un buon supporto in termini di aggiornamenti software: in queste ore è partito il roll out della One UI 2.5.

Sebbene negli ultimi tempi l’attenzione si sia già comprensibilmente spostata sulla One UI 3.0 con base Android 11, quell’update non è ancora pronto (ne abbiamo giusto visto la prima versione beta) e tanti utenti Samsung stanno aspettando di ricevere la One UI 2.5. Tra questi ultimi, già a partire da oggi, non ci sono più i possessori di Samsung Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy Note 9: le novità dell’aggiornamento alla One UI 2.5

Portata al debutto dagli ultimi flagship della serie Galaxy Note 20, la One UI 2.5 sta arrivando ufficialmente su Samsung Galaxy Note 9, rappresentante della serie col pennino del 2018.

Il nuovo aggiornamento introduce la versione firmware N960FXXU6FTJ3 e porta in dote alcune novità interessanti.

Innanzitutto viene implementato il supporto a DeX wireless, piuttosto impressionante per uno smartphone di due generazioni fa.

Anche la Fotocamera compie un deciso passo in avanti e si arricchisce della modalità Single Take e della Pro video (permette di selezionare la risoluzione dei video registrati e il frame rate tra 24, 30 e 60 fps).

La tastiera di Samsung è stata migliorata con la funzione di ricerca su YouTube e l’opzione per splittare la tastiera con lo smartphone in modalità landscape.

Infine, Messaggi ora permette anche di inviare messaggi SOS ogni 30 minuti per 24 ore.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 9

Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Note 9 è attualmente in fase di rilascio: il roll out è partito dalla Germania e non tarderà a raggiungere tutti i mercati compatibili, incluso ovviamente il nostro. Potete comunque controllarne manualmente la disponibilità entrando in Impostazioni – Info sul dispositivo – Aggiornamenti Software.

In alternativa, il firmware è già presente nel database di SamMobile.

