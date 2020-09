Qualche mese fa vi avevamo parlato dell’apertura del canale beta della One UI 3.0 indirizzato agli sviluppatori per Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Poche ore dopo l’arrivo ufficiale di Android 11 il colosso sudcoreano aveva lanciato il programma beta in Corea del Sud, e adesso l’azienda sta scaldando i motori per aprire le porte del canale beta anche al pubblico.

Quando partirà la beta di One UI 3.0

Come sappiamo la beta della One UI 3.0 è al momento indirizzata all’attuale famiglia top di gamma della serie Galaxy S e solo per gli sviluppatori sudcoreani e americani, come del resto si può notare dalla pagina ufficiale Samsung. Per quanto riguarda l’avvio dell’apertura della beta al pubblico, al momento non è ancora certo quando accadrà ma sappiamo che sarà disponibile in questi paesi:

Cina;

Germania;

India;

Polonia;

Inghilterra.

In totale saranno così sette i paesi che potranno provare in anteprima le novità della One UI 3.0 e aiutare gli sviluppatori Samsung ad affinare tutte le feature e correggere gli ultimi bug prima del rilascio ufficiale su tutti i mercati.

Novità One UI 3.0

Il passaggio della One UI 2.5 alla One UI 3.0 non solo comporterà l’arrivo di Android 11 sui top di gamma Samsung, ma porterà con sé alcune interessanti feature fra cui:

tap prolungato sull’icona di un’app per scoprire tutti i widget associati e aggiungerli alla home screen;

supporto al menu Conversazioni di Android 11;

supporto al nuovo controller media di Android 11;

supporto al doppio tap sulla home screen per bloccare lo schermo;

personalizzazione della schermata delle chiamate con immagini e video personali;

trend di utilizzo dello smartphone su Benessere Digitale;

tante nuove routine per Bixby;

tanto altro.

Se volete scoprire in dettaglio tutte le novità offerte dalla One UI 3.0, vi consigliamo di controllare il changelog completo in questa news.

Quali device supportano One UI 3.0 beta

Come abbiamo visto qualche riga più su, al momento la fase beta della One UI 3.0 è supportata solo da una manciata di dispositivi Samsung. Attualmente la closed beta della One UI 3.0 può essere installata solo sulla serie Samsung Galaxy S20 da parte degli utenti americani e sudcoreani.

Ecco i modelli in dettaglio:

Sud Corea (KT/LGU+/SKT/Sbloccato): Samsung Galaxy S20 (SM-G981N), Samsung Galaxy S20+ (SM-G986N), Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988N);

USA (T-Mobile): Samsung Galaxy S20 (SM-G981U1), Samsung Galaxy S20+ (SM-G986U), Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988U);

USA (sbloccato): Samsung Galaxy S20 (SM-G981U1), Samsung Galaxy S20+ (SM-G986U1), Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988U1).

Smartphone supportanti

Ecco la lista (parziale) degli smartphone Samsung che verranno aggiornati ad Android 11 nel corso dei prossimi mesi.

Samsung Galaxy S/Note

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Flip 5G

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A20s

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy M

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M01s

Quando verrà rilasciata la One UI 3.0

Considerando quanto fatto da Samsung lo scorso anno circa l’arrivo della One UI 2.0 sulla gamma Samsung Galaxy S10, è molto probabile che le beta pubblica della One UI 3.0 arriverà entro il mese di ottobre in modo da svelare la versione finale per la fine di quest’anno.