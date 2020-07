Gli aggiornamenti di oggi riguardano smartphone a marchio Huawei, HONOR e Realme, ma sono molto diversi tra loro: se quelli per Huawei Mate 20/Mate 20 Pro e HONOR 9X Pro sono dei classici update mensili di sicurezza, quello per Huawei Enjoy 20 Pro e Huawei Enjoy Z introduce delle nuove funzioni, mentre quello per Realme X50 Pro 5G è l’unico in versione beta, ma rimane comunque il più succulento di tutti per contenuto: Android 11.

Realme X50 Pro 5G: le novità dell’aggiornamento

Realme X50 Pro 5G è l’ennesimo modello dell’emergente brand cinese a sorprendere per rapporto qualità/prezzo e stavolta di qualità ce n’è tanta. Adesso il device compie un passo in avanti molto atteso sul fronte degli aggiornamenti software: subito dopo il rilascio della beta di Android 11 per i Google Pixel, la casa cinese aveva confermato l’imminente rilascio della stessa beta, ovviamente con la Realme UI, proprio per Realme X50 Pro.

Ebbene Realme è stata di parola: la prima Android 11 Beta con Realme UI è ufficialmente disponibile per Realme X50 Pro 5G. Occhio, però, perché per adesso si tratta del solo modello cinese (model number RMX2071). La stessa build non può essere installata sul modello europeo né su quello indiano.

Gli utenti interessati devono innanzitutto procedere a flashare l’ultimo firmware Android 10 stable per la Cina e poi effettuare il sideload di Android 11 Beta 1. Ecco i link utili, procedete soltanto se perfettamente consapevoli di quello che fate:

Realme X50 Pro 5G (RMX2071)

Per maggiori dettagli, ecco il link al forum ufficiale.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: le novità dell’aggiornamento

Gli aggiornamenti in arrivo, invece, per Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro, come detto in apertura, sono decisamente meno entusiasmanti. I due ex top di gamma di casa Huawei stanno infatti ricevendo un update che contiene soltanto le patch di sicurezza del mese di giugno 2020.

Il roll out riguarda gli utenti fermi alla EMUI 10, laddove invece quelli con EMUI 10.1 dovranno pazientare ancora qualche giorno.

Passando ai freddi numeri, Huawei Mate 20 Pro sta ricevendo la nuova build 10.0.0.234 per effetto di un pacchetto OTA da 139 MB. L’aggiornamento per Huawei Mate 20 dovrebbe essere esattamente lo stesso. Comunque, non ci sono nuove funzioni da segnalare.

HONOR 9X Pro: le novità dell’aggiornamento

Altrettanto usuale è l’aggiornamento in arrivo in queste ore a bordo di HONOR 9X Pro: lo smartphone con fotocamera pop up sta infatti ricevendo delle nuove patch di sicurezza.

Nello specifico, ad aggiornarsi al momento è il modello destinato al mercato indiano e le patch di sicurezza sono ancora quelle di maggio 2020. La versione del sistema operativo, purtroppo, rimane ancora ferma ad Android 9 Pie, come testimoniato dalla nuova build EMUI 9.1.1.189 (C675E5R1P1), chissà se Android 10 arriverà mai. Il pacchetto OTA in arrivo è comunque piuttosto corposo: 373 MB.

Il registro delle modifiche non menziona altre novità oltre alle già citate patch di sicurezza.

Huawei Enjoy 20 Pro e Huawei Enjoy Z: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo questa breve rassegna di aggiornamenti software con Huawei Enjoy 20 Pro – smartphone che porta il 5G in una fascia di prezzo decisamente più popolare – e Huawei Enjoy Z – anch’esso 5G e disponibile in Cina da inizio giugno.

Huawei Enjoy 20 Pro e Huawei Enjoy Z sono arrivati sul mercato (per adesso solo quello di casa) con a bordo Android 10 e già la EMUI 10.1 e questo non è il loro primo aggiornamento. In particolare, Huawei Enjoy Z e Huawei Enjoy 20 Pro ricevono la EMUI versione 10.1.1.131.

Con questo nuovo update, i due smartphone ricevono delle nuove ottimizzazioni, ma soprattutto il supporto HDR10. L’aggiornamento è molto ricco, visto che, accanto a nuove funzioni per app preinstallate come Galleria (New Smart Gallery Sorting Feature, lo smartphone organizza automaticamente le immagini per categoria), Fotocamera, Chiamate, sono presenti anche le patch di sicurezza di giugno 2020.

Come aggiornare Huawei Mate 20/Mate 20 Pro, HONOR 9X Pro, Huawei Enjoy 20 Pro, Huawei Enjoy Z, Realme X50 Pro 5G

Se possedete qualcuno degli smartphone elencati, potete verificare la disponibilità dei nuovi aggiornamenti software recandovi nelle Impostazioni di sistema ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti. Naturalmente ciò non vale per Realme X50 Pro 5G, per il quale serve la procedura specificata, e Huawei Enjoy 20/Enjoy Z, da noi non disponibili.

Li avete già ricevuti? Fatecelo sapere nei commenti.