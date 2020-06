Nonostante le evidenti difficoltà legate all’impossibilità di utilizzare i servizi Google, in seguito al ban degli USA, Huawei continua a sfornare nuovi smartphone, con soluzioni alternative. È il caso di Huawei Enjoy 20 Pro, annunciato oggi sul mercato cinese e dotato di un chipset realizzato da MediaTek.

Si tratta di un medio gamma con connettività 5G, tripla fotocamera posteriore e la più recente versione di EMUI. Ecco dunque tutti i dettagli del nuovo smartphone Huawei.

Caratteristiche tecniche di Huawei Enjoy 20 Pro

Si parte da uno schermo di grandi dimensioni con notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale. L’unità LCD è da 6,57 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e frequenza di refresh di 90 Hz, con sample rate del pannello touch a 180 Hz.

Il chipset è un MediaTek Dimensity 800, con CPU octa core (4 Cortex0A76 a 2 GHz e 4 Cortex-A55 a 2 GHz) affiancata da una GPU ARM Mali-G57 MC4. La memoria RAM ammonta a 6 o 8 GB di tipo LPDDR4X a cui è abbinata una memoria interna di tipo UFS 2.1 da 128 GB, espandibile con schede NM fino a 256 GB.

Ottima la connettività, con il supporto alle reti 5G (SA/NSA), dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS e GLONASS. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 22,5 watt tramite il connettore USB Type-C.

Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera, con sensore principale da 48 megapixel(f/1.8), sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel (f/2.4) e un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4). Nella parte frontale invece trova posto un singolo sensore da 16 megapixel con apertura focale f/2.0.

Da segnalare la presenza di una presa da 3,5 mm per le cuffie, di un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante laterale di accensione/sblocco e il supporto a due nano SIM.

Design di Huawei Enjoy 20 Pro

Vista la diagonale dello schermo le dimensioni sono importanti ma non esagerate, 160 x 75,32 x 8.35 mm e un peso di 192 grammi. L’ergonomia è destinata a risentirne inevitabilmente ma con uno schermo da 6,57 pollici era davvero difficile ottenere un risultato migliore.

Il design non è particolarmente innovativo, soprattutto nella parte frontale, mentre nella parte posteriore la tripla fotocamera è inserita in un elemento nero che sporge in maniera vistosa, ma con una soluzione gradevole. La presenza del lettore di impronte laterale sta diventando ormai una consuetudine in questa fascia di prezzo, e rappresenta una valida alternativa al lettore posteriore, inutilizzabile per chi tiene lo smartphone sulla scrivania.

Software di Huawei Enjoy 20 Pro

Nessuna sorpresa per quanto riguarda il software, visto che Huawei Enjoy 20 Pro utilizza Android 10 sul quale gira l’interfaccia personalizzata EMUI 10.1 con gli HMS. Mancano quindi, ancora una volta, i servizi Google, degnamente sostituiti da quelli proprietari di Huawei che sta investendo parecchio nella crescita del proprio ecosistema.

Non ci sono particolari novità software, con la solita intelligenza artificiale che interviene a vari livelli, in particolar modo nel comparto fotografico per ottenere risultati di buon livello in ogni condizione di utilizzo.

Prezzi e disponibilità di Huawei Enjoy 20 Pro

Huawei Enjoy 20 Pro è già ordinabile nelle colorazioni Nero, silver e Dark Blue, con le vendite effettive che prenderanno il via dal 24 giugno. Il prezzo, in Cina, è di 1.999 yuan (circa 255 euro) per la versione 6-128 GB, mentre la variante 8-128 GB è in vendita a 2.299 yuan, circa 292 euro.

Nessuna informazione sulla variante internazionale, anche se è probabile che in Europa lo vedremo con un nome completamente diverso.