Tanti aggiornamenti sono in arrivo su altrettanti dispositivi Android. Di seguito l’elenco completo di quelli che sono stati segnalati nelle ultime ore, sia sul nostro gruppo Facebook che sui mercati internazionali.

Patch per la linea Huawei Mate 20, EMUI 10.1 in arrivo

A ricevere le patch di sicurezza di maggio 2020 sono Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X, sia in variante 4G che 5G. Dal momento che le patch arrivano un po’ in ritardo, per alcuni sarà più interessante sapere che il rollout della EMUI 10.1 partirà in Europa a luglio.

Il changelog a corredo della EMUI 10.0.0.220/221/223 per i tre dispositivi Huawei segnala la presenza delle patch di maggio 2020 e nient’altro, quindi è meglio non attendersi novità di rilievo per non rimanere delusi.

Huawei Mate 10 Pro brand TIM si aggiorna

Segnaliamo l’inizio del rollout della EMUI 10.0.0.159 per i Huawei Mate 10 Pro venduti da TIM.

Novità di sostanza per Huawei Enjoy Z

Tra gli smartphone che non devono attendere la EMUI 10.1 c’è Huawei Enjoy Z, primo prodotto 5G della linea Enjoy che l’ultima evoluzione dell’interfaccia utente del gruppo la possiede dal day one. Tuttavia la EMUI 10.1.1.122 non è un semplice adeguamento delle patch di sicurezza, anche in questo caso di maggio 2020, ma ci sono alcune novità: il multi-window, le gesture che riguardano le nocche e la pressione prolungata sul pulsante di scatto della fotocamera.

Patch di maggio anche per un MediaPad

Chiude il quadro dell’azienda di Shenzhen il tablet Huawei MediaPad M6 8.4 LTE con un aggiornamento da oltre 4 GB che tuttavia, a giudicare dal changelog, non contiene novità di rilievo. Probabilmente non era semplice implementare le modifiche decise dai tecnici in un aggiornamento incrementale ed è stato deciso per il firmware completo per ridurre il rischio di problemi.

Android 10 e MIUI 11 per Redmi 7A

Android 10 ma soprattutto la MIUI 11 sono in dirittura d’arrivo su Redmi 7A. Arriva a bordo della build V11.0.1.0.QCMEUXM con le patch di maggio 2020 che è in distribuzione in Europa. Per i più impazienti ed esperti, Xiaomi ha messo a disposizione l’intero zip che è disponibile a questo indirizzo.

Patch di giugno per Samsung Galaxy J6 (2018)

Su Samsung Galaxy J6 (2018) sono in arrivo in Italia le patch di sicurezza di giugno 2020, insieme a migliorie per la stabilità dell’app Fotocamera e dell’intero sistema operativo e bug fix generici.

Patch di giugno in arrivo su diversi Sony Xperia

Sony in queste ore ha dato avvio ad un’operazione se vogliamo massiccia di distribuzione delle patch di sicurezza di giugno 2020. Sono infatti in arrivo sui top di gamma dello scorso anno, quindi su Sony Xperia 1 e Sony Xperia 5, che le ricevono a bordo della build 55.1.A.9.21 la quale ha cominciato il proprio “giro” dalla Russia e dal Sud Est Asiatico. Ci aspettiamo che nel giro di qualche ora o di qualche giorno l’aggiornamento arrivi anche dalle nostre parti.

Destino simile per i medio gamma Sony Xperia 10 e Sony Xperia 10 Plus. Alcune unità hanno già ricevuto la build 52.1.A.3.20, specie quelle vendute dagli operatori T-Mobile, EE, O2, Vodafone e Three. Patch di giugno 2020 anche per Sony Xperia XZ3 tramite la build 52.1.A.3.20.