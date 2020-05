Huawei ha lanciato quest’oggi in Cina il nuovo smartphone Huawei Enjoy Z 5G, il primo dispositivo con supporto alla nuova rete dati che non monta un processore di casa Huawei ma MediaTek; scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su questo nuovo smartphone medio gamma di Huawei.

Huawei Enjoy Z 5G sfrutta il nuovo SoC MediaTek Dimensity 800, un chipset nato per portare il 5G su smartphone con prezzi accessibili a tutti; processo produttivo a 7 nm, 4 core Cortex-A76 a 2,0 GHz e 4 core Cortex-A55 a 2,0 GHz, ma sopratutto supporto al 5G dual mode NSA/SA e a 6 bande di frequenza per sfruttare al massimo la nuova rete dati.

Scheda tecnica di Huawei Enjoy Z 5G

Ecco quindi i dati tecnici di Huawei Enjoy Z 5G:

display da 6,5 pollici FHD+ (2400×1080) con notch dewdrop, frequenza 90 Hz e 180 Hz di campionamento del touch;

SoC MediaTek Dimensity 800 5G;

6/8 GB RAM e 64/128/256 GB di memoria interna (espandibile tramite NM Card);

tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 48 megapixel con apertura f/1.8 e EIS, sensore grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 megapixel con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 megapixel con apertura f/2.2;

supporto a GSM, HSPA, LTE, 5G, Bluetooth 5.1, WiFi 5, GPS, AGPS, Glonass, BeiDou;

batteria da 4000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W);

EMUI 10.1 (Android 10);

sensore per le impronte digitali sul lato;

dimensioni: 160 x 75,32 x 8,35 mm (peso 182 g).

Prezzi e disponibilità di Huawei Enjoy Z 5G

Capitolo prezzi: si parte con la versione 6/64 GB ad un prezzo di 1699 Yuan (220 Euro), per salire con 6/128 GB a 1899 Yuan (245 Euro), mentre la versione top con 8/128 GB ha un prezzo di 2199 Yuan (283 Euro).

Le vendite di Huawei Enjoy Z 5G partiranno dal 1 giugno 2020 in Cina, mentre globalmente lo smartphone potrebbe arrivare con un nome leggermente differente; non rimane che attendere prezzi e disponibilità ufficiali per il nostro paese da Huawei.