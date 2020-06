Huawei continua a rilasciare l’aggiornamento a EMUI 10.1 a un numero sempre crescente di smartphone e nel frattempo porta le patch di sicurezza più recenti sui propri dispositivi. Vediamo nel dettaglio quali sono interessati oggi, quali sono le novità e le modalità di aggiornamento.

Huawei Nova 5T

L’aggiornamento per uno degli smartphone più appetibili del momento, visto l’ottimo rapporto prezzo/prestazioni, è iniziato dall’Asia e gli utenti europei dovranno attendere ancora qualche settimana per riceverlo. Si parla infatti della seconda metà di luglio, anche se Huawei potrebbe accelerare le operazioni.

Decisamente pesante il file da scaricare, oltre 4,7 GB, che porta le novità introdotte da EMUI 10.1. Troviamo quindi il nuovo multi window, MeeTime, ottimizzazioni alle prestazioni e alla batteria.

per installare il nuovo firmware è consigliabile utilizzare HiCare o effettuare la ricerca nelle Impostazioni dello smartphone. Trattandosi di un aggiornamento importante è consigliabile effettuare un backup completo dei propri dati per evitare di perderli qualora dovesse accadere qualche inconveniente.

Verificate inoltre di scaricare l’aggiornamento tramite WiFi e di avere la batteria carica (almeno al 50%), prima di iniziare la procedura di installazione.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro

Arriva invece in Europa, a partire dalla Bulgaria, EMUI 10.1 per la serie Mate 20 che riceve l’aggiornamento con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto pianificato. Insieme alle novità già note, arrivano anche una serie di sfondi per la modalità Always on Display, una nuova animazione per lo sblocco con l’impronta, la ricarica intelligente, Huawei Assistant, Huawei Browser e le patch di sicurezza del mese di giugno.

Anche in questo caso il file pesa oltre 4,7 GB e per verificare la presenza dell’aggiornamento è necessario ricorrere all’app HiCare o utilizzare la scheda aggiornamenti presente all’interno delle impostazioni.

Huawei P30 Lite

Riceve “solamente” le patch di sicurezza di giugno il “piccolo” della serie P30. Huawei P30 Lite continua a utilizzare EMUI 10.0 e rimane in attesa dell’aggiornamento a EMUI 10.1, sul quale non ci sono ancora informazioni certe. Il nuovo aggiornamento, del peso di poco superiore ai 100 MB, si limita a portare le patch di sicurezza di giugno senza altre novità degne di nota.

Il roll out è già in corso anche per i dispositivi europei e dovrebbe raggiungerli nel corso dei prossimi giorni.