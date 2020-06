Dopo aver lanciato il programma di test di MIUI 12 Global Stabile per Xiaomi Mi 9, Mi 9T/Redmi K20 e Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro, Xiaomi sta espandendo la fase di test ad altri tre dispositivi, che presto inizieranno a ricevere la nuova versione dell’interfaccia.

Come riporta il nuovo thread aperto su Mi Community, Xiaomi cerca tester per MIUI 12 Global Stabile Beta in possesso di POCOPHONE F1, Redmi Note 8 Pro e Redmi Note 7. È possibile che con l’aggiornamento a MIUI 12 anche Redmi Note 7, dispositivo che ha segnato il debutto di Redmi come brand indipendente, riceva Android 10, già presente sugli altri due smartphone.

Per poter partecipare alla fase di test dovrete aver effettuato l’accesso con il vostro account Mi su uno dei tre dispositivi indicati, conoscere l’utilizzo degli strumenti per il flash di una ROM Xiaomi ed essere in grado di ripristinarlo nel caso qualcosa andasse storto, ipotesi non così remota visto che si tratta di una ROM beta.

Se volete partecipare al miglioramento della ROM, riportando in maniera tempestiva i bug rilevati (dopotutto la beta serve a questo) potete compilare il form linkato qui sotto indicando il vostro indirizzo email, il vostro MI ID, il modello del vostro telefono, il vostro nome utente su Telegram e la versione della ROM (che con ogni probabilità sarà MI o EU).

Al momento la fase di test è aperta solo per le ROM MI (globale), EU (Europa), RU (Russia) e ID (Indonesia), più avanti dovrebbe iniziare il test anche per la ROM indiana. Dopo esservi iscritti dovrete accedere a questo canale Telegram per ottenere ulteriori informazioni e successivamente entrare nel canale Telegram ufficiale dedicato al vostro dispositivo (qui trovate la lista completa).