Sono due, seguendo un trend che appare ormai consolidato, i flagship presentati oggi da Meizu, compagnia cinese che in Europa fatica ancora a prendere piede. Ad affiancare Meizu 17, un top di gamma dal prezzo (in Cina) molto allettante, arriva anche Meizu 17 Pro, che alza ulteriormente l’asticella e prova a sfidare la concorrenza.

Entrambi i modelli si caratterizzano per scelte di design che vanno decisamente controcorrente, almeno rispetto a quelli che sono i trend del momento. Si parte dal foro nel display, che è collocato nell’angolo superiore destro, mentre la fotocamera posteriore, che dispone di quattro sensori, è posizionata orizzontalmente con il flash al centro.

Prima di scoprire altri dettagli vediamo di riepilogare la scheda tecnica dei due flagship presentati oggi.

Caratteristiche tecniche di Meizu 17

schermo Super AMOLED FullHD+ (1080 x 2340 pixel) da 6,6 pollici a 90 Hz

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core a 2,84 GHz e GPU Adreno 650

8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel(f/1.8), sensore ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2), sensore di profondità da 12 megapixel (f/1.9) e sensore macro da 5 megapixel (f/1.9)

fotocamera frontale da 20 megapixel

connettività 5G (SA/NSA), 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 30 watt

sistema operativo Android 10 con interfaccia FlyMe 8.1

dimensioni di 160 x 77,2 x 8,5 mm e peso di 199 grammi

Caratteristiche tecniche di Meizu 17 Pro

schermo Super AMOLED FullHD+ (1080 x 2340 pixel) da 6,6 pollici a 90 Hz

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core a 2,84 GHz e GPU Adreno 650

8-128 GB o 12-256 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel(f/1.8), sensore ultra grandangolare (FoV 129 gradi) da 32 megapixel (f/2.2), zoom da 8 megapixel (f/2.4) e sensore 3D Samsung per la profondità di campo

fotocamera frontale da 20 megapixel

connettività 5G (SA/NSA), 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 30 watt e ricarica wireless a 27 watt

sistema operativo Android 10 con interfaccia FlyMe 8.1

dimensioni di 160 x 77,2 x 8,5 mm e peso di 219 grammi

Design e funzioni di Meizu 17

Sostanzialmente identico il design dei due modelli, con la variante Pro che sfoggia una cover posteriore in ceramica. Dal punto di vista tecnico la variante Pro può contare su una fotocamera grandangolare più performante e soprattutto su uno zoom ottico che rende decisamente più versatile il comparto fotografico.

La variante Pro utilizza un sensore 3D che consente di migliorare la qualità dei ritratti e di migliorare la resa delle applicazioni in realtà aumentata. Migliorano le prestazioni in gaming grazie a mEngine 3.0, mentre One Mind AI migliora la fluidità dell’interfaccia utente.

Prezzi e disponibilità di Meizu 17 e Meizu 17 Pro

Tre le colorazioni per Meizu 17, Black, Dark Green e White, mentre Meizu 17 Pro arriverà in White, Black e Light Green. Ecco i prezzi delle varianti disponibili in Cina a partire dall’11 maggio:

Meizu 17 8-128 GB a 3.699 yuan (circa 470 euro)

Meizu 17 8-256 GB a 3.999 yuan (circa 509 euro)

Meizu 17 Pro 8-128 GB a 4.299 yuan (circa 547 euro)

Meizu 17 Pro 12-256 GB a 4.699 yuan (circa 598 euro)

È disponibile inoltre la variante Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition, con personalizzazione grafica e accessori particolari, a 4.299 yuan (547 euro) in vendita dal 27 maggio.