Huawei ha lanciato come alternativa a Google Assistant un assistente vocale chiamato Celia e poi rinominato in Huawei Assistant e con l’aggiornamento che porta EMUI 10.1.0.121 su Huawei P40 e P40 Pro è stato implementato su questi due smartphone.

Ad essere precisi tale update introduce dei riferimenti a Huawei Assistant nel menu delle Impostazioni ma attualmente tutte le relative opzioni passano a quelle per funzionalità esistenti e ciò suggerisce che per l’attivazione integrale di tale assistente bisognerà attendere un futuro aggiornamento.

Le novità dell’aggiornamento EMUI 10.1.0.121 per Huawei P40 e P40 Pro

Questo update, che “pesa” 1,14 GB, include anche miglioramenti per la fotocamera e il display, oltre alle patch di sicurezza Android relative al mese di aprile 2020.

L’assistente vocale Celia può essere attivato con il comando “Hey Celia” o tenendo premuto il pulsante di accensione per un secondo ed è studiato per consentire all’utente di svolgere normali attività, come effettuare telefonate, inviare messaggi di testo, impostare appuntamenti e promemoria del calendario, avviare la registrazione vocale, tradurre frasi, riprodurre musica e video, attivare o disattivare le impostazioni del dispositivo e cercare informazioni. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Come aggiornare gli smartphone di Huawei

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato direttamente dallo smartphone (è possibile verificare la disponibilità dell’aggiornamento nella relativa sezione all’interno del menu delle Impostazioni).