Il mercato degli smartphone è popolato da moltissimi brand, ognuno dei quali ha peculiarità ben precise su cui punta per convincere gli utenti. Gli iPhone di Apple sono tra i modelli più conosciuti, come anche i Samsung Galaxy e di recente i prodotti di Xiaomi e OPPO. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e non è facile districarsi al momento della scelta, con questo speciale proviamo a fare chiarezza evidenziando le caratteristiche principali dei telefoni delle diverse case, così che possiate farvi un’idea su quale brand scegliere, prima di addentrarvi nella decisione su come scegliere il nuovo smartphone.

Nel grafico interattivo che trovate in basso abbiamo inserito una sintesi di alcune caratteristiche chiave degli smartphone, può essere utile per farsi un’idea a colpo d’occhio delle caratteristiche di ogni brand.

Apple

Il 9 gennaio 2007 Steve Jobs annunciava il primo iPhone, 15 anni più tardi gli smartphone della mela morsicata sono ancora un riferimento per tutti, influenzano l’andamento del mercato e obbligano i competitor a fare i salti mortali per riuscire a proporre qualcosa di ugualmente attraente. Gli iPhone costano tanto e spesso non sono i device più avanzati tecnicamente, però funzionano sempre molto bene, sono affidabili, semplicissimi da utilizzare e non passano mai di moda. Apple copre vari settori della tecnologia e proprio il suo ecosistema che si muove come un perfetto ingranaggio ne costituisce il valore aggiunto.



Perché comprare un iPhone

Per andare sul sicuro: Apple da anni non stravolge l’esperienza d’uso e procede per piccoli affinamenti, il risultato sono smartphone molto affidabili e ben funzionanti

Per le app dell’App store: le applicazioni per sistema operativo iOS spesso sono migliori delle controparti Android, un celebre esempio è l’app di Instagram.

Per l’ecosistema: se insieme ad iPhone pensate di utilizzare le Airpods, un Apple Watch e magari anche un iPad e un Macbook allora troverete la pace dei sensi, le integrazioni tra i vari prodotti sono moltissime e vi semplificheranno la vita

Perché non comprare un iPhone

Per il prezzo: sono molto costosi e il rapporto tra le specifiche e il prezzo non regge il confronto con le alternative Android. L’iPhone di nuova generazione meno costoso del 2022 parte da oltre 1000 Euro di listino.

Per il software chiuso: iOS è facile da utilizzare ma è meno flessibile e personalizzabile di Android, specialmente se non è utilizzato in combinazione con altri dispositivi Apple. Spesso si incontrano limitazioni incomprensibili che i più avvezzi alla tecnologia troveranno frustranti.

Per la porta lightning: ormai la Type-C è uno standard e presto anche gli iPhone saranno obbligati ad adottare il connettore universale, in questo momento però gli iPhone obbligano a dotarsi di cavi e accessori compatibili, spesso inutilmente costosi.

ASUS

Il grande produttore taiwanese è noto in tutto il mondo per il mondo dei computer, dai notebook ai componenti per PC, passando per periferiche, router e molto altro. Seppur con pochi modelli, ASUS è però presente anche sul mercato degli smartphone, in particolare con una linea di fascia medio alta, gli ZenFone e una serie dedicata ai giocatori a marchio ROG (Republic Of Gamer). Si tratta in entrambi i casi di prodotti curati, frutto di progettazione attenta e ponderata, in cui emergono sempre elementi distintivi dal resto degli smartphone in commercio.

Perché comprare uno smartphone ASUS

Se sei un amante dei giochi i ROG Phone sono un riferimento assoluto

Gli ZenFone hanno un software semplice, creato sulla base di Android puro, facile da usare e snello

Gli ultimi ZenFone sono compatti e ben bilanciati nelle specifiche, con un buon rapporto qualità/prezzo

Perché non comprare uno smartphone ASUS

I prezzi di listino non sono male ma la poca diffusione della distribuzione limita le offerte e gli sconti nei mesi successivi al lancio

Gli aggiornamenti di sistema non sono sempre puntuali

Rispetto ad altre UI, quella di Asus è semplice ma scarna, manca qualche funzionalità utile

Google

Google è sempre stata un’azienda discontinua nel mondo degli smartphone e i suoi Pixel in passato ne hanno sofferto molto. Da un paio d’anni la musica sembra essere cambiata, l’azienda americana ha cominciato a produrre componenti hardware custom per i suoi smartphone e a promuoverne l’adozione con massicce campagne pubblicitarie, specialmente sul suolo americano e in alcuni paesi europei. L’Italia rimane ancora ai margini ma i prodotti vengono importati con regolarità e venduti attraverso lo store ufficiale online, si tratta di smartphone dal rapporto qualità prezzo praticamente inarrivabile e con il software di Android in versione pura, sempre aggiornato e impreziosito da qualche chicca by BigG.

Perché comprare uno smartphone Google Pixel

Il software è snello, piacevole, sempre aggiornato e facilissimo da utilizzare

Il comparto fotografico è nettamente sopra la media, si appoggia a solidi algoritmi di AI che non temono rivali

La qualità prezzo, specialmente sulla fascia media, è inarrivabile per tutti gli altri smartphone Android

Perché non comprare uno smartphone Google Pixel

Perché non esistono centri di assistenza presso cui presentarsi per malfunzionamenti, bisogna spedire lo smartphone e affidarsi all’assistenza online

Spesso Google rilascia sul mercato smartphone non pronti, con evidenti problemi software che vengono poi risolti nel tempo

Si possono acquistare praticamente solo online, trovarli nei negozi e quindi toccarli con mano è quasi impossibile

HONOR

Con la faccenda complicata del ban USA a Huawei, HONOR si è ritrovata invischiata nello stesso problema essendo configurata come una costola del colosso cinese. Dopo un primo momento di impasse, con un’abile operazione HONOR si è staccata completamente dalla casa madre, riuscendo quindi ad aggirare le limitazioni per continuare a fare affidamento su componenti e software americani.

È così che nel 2021 tornano in commercio smartphone HONOR, il cui posizionamento è stato rivisto verso l’alto rispetto al periodo di coabitazione con Huawei, mentre l’impressione è che i nuovi prodotti abbiano ereditato tutto il know how messo insieme durante quel periodo.

Perché comprare uno smartphone HONOR

La qualità non si discute, è quella dei migliori smartphone Huawei, a partire dal design, fino alla scelta dei componenti

Ricezione del segnale e comparto fotografico sono sopra la media

Non c’è alcun problema con i servizi di Google: i nuovi HONOR sono prodotti completamente compatibili con tutte le app del PlayStore.

Perché non compare uno smartphone HONOR

I prezzi di listino sono relativamente alti

Sono ancora smartphone poco diffusi e sui quali c’è diffidenza (in parte giustificata)

Il software dovrebbe essere svecchiato

Huawei

Il 2019 è stato un anno spartiacque per Huawei, che si è trovata suo malgrado a dover fare a meno delle collaborazioni con aziende americane, a causa delle restrizioni imposte dal ban USA, voluto dall’amministrazione Trump. Da quel momento è iniziato un nuovo capitolo per Huawei, che fin da subito si è impegnata per sviluppare un sistema alternativo al pacchetto Android fornito da Google, chiamato HarmonyOS.

Ad oggi i prodotti Huawei non possono fare affidamento sui servizi di Google, compreso il Play Store, ma si appoggiano agli HMS, che garantiscono la compatibilità con le app Android. Al posto del Play Store e di alcune app di Google come Maps, Gmail, Chrome, Huawei ha sviluppato AppGallery e le app Petal. Per il momento ci sono ancora mancanze importanti sull’AppGallery, ma il colosso cinese promette di riuscire un giorno ad eguagliare l’esperienza completa di Android.

Perché acquistare uno smartphone Huawei

Il design e la qualità costruttiva sono di alto livello

Il comparto fotografico degli smartphone Huawei è sopra la media, specialmente per le foto in notturna

Il comparto telefonico e di connettività è molto affidabile e performante

Perché non acquistare uno smartphone Huawei

Mancano il Play Store e le app di Google, per molti potrebbe essere uno scoglio difficile da superare

Alcune app non si trovano nell’ AppGallery e bisogna scaricarle come file apk: questo espone a qualche rischio di sicurezza e non è un’operazione alla portata di tutti

Motorola

Motorola ha una lunghissima storia nella telefonia, è stata prima protagonista quando si parlava ancora di cellulari, per poi affrontare una lenta decadenza prima di essere acquistata da Google e successivamente da Lenovo. È proprio sotto il controllo della casa cinese che è rinata e negli ultimi mesi del 2022 è riuscita ad infilare una serie di ottimi prodotti che ne hanno rilanciato la popolarità. Gli smartphone Motorola sono concreti, i componenti vengono individuati con attenzione e animati da un software snello, semplice da utilizzare ma al contempo completo sotto il profilo delle funzionalità

Perché acquistare uno smartphone Motorola

Perché hanno un software immediato e completo: un caso unico nel panorama del robottino verde, perché è costruito su Android puro con alcune funzionalità tutte racchiuse all’interno di un’unica app, oltre a qualche chicca che si porta dietro dal grande passato della casa alata.

Perché sono affidabili e ben funzionanti nel quotidiano: non vale per tutti i modelli chiaramente, ma per un’alta percentuale che ci fa dire di valutare un Motorola per andare sul sicuro

Perché spesso i device sono protagonisti di corpose campagne di scontistica

Perché non acquistare uno smartphone Motorola

È tra le case che aggiorna meno e con più lentezza i propri smartphone, nonostante il software sia tra i più semplici

Sulla fascia bassa il design e i materiali non sono così curati (anche se ultimamente segnaliamo un bel cambio di passo)

OnePlus

La storia di OnePlus è da film, nata come startup con il primo OnePlus One si era presa la scena tech di quel momento, era il 2013. Successivamente, a suon di colpi grossi, da piccola azienda promettente si era trasformata in una realtà solida del mercato smartphone, finché, pian piano, complice l’aumento dei prezzi dei telefoni e l’arrivo di nuovi competitor agguerriti, il successo si è affievolito, si è dimesso uno dei due fondatori e OnePlus si è definitivamente fusa con OPPO, dalla quale era scaturita come progetto innovativo. Oggi OnePlus ha perso gran parte del suo fascino ma continua a proporre validi smartphone, con un software ormai allineato alla ColorOS di OPPO e un buon bilanciamento tra le specifiche.

Perché acquistare uno smartphone OnePlus

Sulla fascia media hanno un ottimo rapporto qualità prezzo

Son da sempre prodotti molto performanti e ottimizzati, anche se con il cambio di software la proverbiale velocità dei flagship killer si è persa

Perché non acquistare uno smartphone OnePlus

Senza l’originale OxygenOS gli smartphone OnePlus hanno poca originalità

Spesso il comparto fotografico non è all’altezza dei migliori top di gamma

OPPO

OPPO è una casa cinese che negli ultimi due anni ha vissuto una grande ascesa nel nostro paese, un successo che in realtà non le è nuovo in patria, dove gioca un ruolo da protagonista affermata ormai da molto tempo. Il core principale dell’azienda è proprio quello degli smartphone, per questo motivo concentra gli sforzi nell’innovazione, portando sul mercato nuove idee e tanta qualità, ne è un esempio il chip dedicato alla fotografia MariSilicon. Rispetto ad altri brand i dispositivi lanciati da OPPO durante l’anno sono in numero inferiore e per lo più concentrati sulla fascia medio alta, dove si sovrappongono alcuni elementi della serie Reno e la Find.

Perché comprare uno smartphone OPPO

Gli smartphone OPPO sono piuttosto attenti al comparto telefonico, con un’ottima ricezione del segnale e connettività affidabile.

La serie Find si distingue per un design raffinato e materiali di grande qualità, ma in generale tutti i telefoni OPPO sono molto curati e accattivanti.

Il software (ColorOS) è un ottimo compromesso tra completezza e immediatezza d’uso ed è migliorato in modo sostanziale con l’ultimo aggiornamento ad Android 13 e con esso è aumentato per durata e capillarità il supporto agli aggiornamenti.

Perché non comprare uno smartphone OPPO

I prezzi sono tra i più alti sul mercato e subiscono un calo relativamente contenuto nel tempo. Questo posizionamento elevato non ha permesso alla casa cinese di sfondare a livello di volumi e popolarità.

Il software è inferiore alla concorrenza diretta nell’ambito dell’integrazione con l’ecosistema

Poco

Poco fa parte del gruppo Xiaomi, copre la fascia bassa e media del mercato con soluzioni che puntato tutto sul rapporto qualità prezzo e spesso riescono ad essere particolarmente competitive. Il software è la MIUI come sugli Xiaomi, il prezzo viene tenuto basso solitamente rinunciando a qualche dettaglio tecnico, per questo è bene informarsi accuratamente sul modello di smartphone prima di buttarsi nell’acquisto.

Perché comprare uno smartphone Poco

Per risparmiare prima di tutto, senza per questo rinunciare ad un buon smartphone

Se siete appassionati di gaming, perché troverete prodotti performanti a buon mercato

Perché non comprare uno smartphone Poco

Perché spesso i prezzi bassi nascondo lacune hardware importanti

Gli aggiornamenti software arrivano con ritardo rispetto agli smartphone Xiaomi

Realme

Realme è nata sotto l’ala di OPPO per poi separarsene almeno in parte in tempi recenti. Nel biennio 2020-2021 Realme ha avuto una crescita spaventosa in Italia, a suon di smartphone davvero convincenti nell’utilizzo quotidiano; questo exploit l’ha resa popolare e le ha permesso di conquistare la grande distribuzione, muovendo una concorrenza serrata a Xiaomi.

Di OPPO è rimasto il software, che pur con un nome diverso (Realme UI) ricalca di fatto la ColorOS, ereditandone tutti i pregi e i difetti. I prodotti Realme si sono evoluti nel tempo e ora puntano su caratteristiche innovative e design originali, pur mantenendo un rapporto qualità prezzo interessante. Degna di nota certamente la serie GT, che ha visto tra le sue fila smartphone di grande successo come Realme GT Master Edition.

Perché comprare uno smartphone Realme

Perché godono di un ottimo rapporto qualità prezzo, spesso accompagnati da un design curato

Sono molto affidabili e stabili nell’utilizzo quotidiano, non richiedono manutenzione particolare per il software risultando sempre efficienti

Perché non comprare uno smartphone Realme

Realme è un po’ incostante, non tutti i modelli sono validi e spesso c’è sovrapposizione con prodotti già in commercio della stessa casa

Sulla fascia bassa gli aggiornamenti sono pochi e molto lenti

Redmi

Come Poco, anche Redmi è un sotto brand di Xiaomi, attorno al 2018-2019 ha portato sul mercato smartphone di grande successo come Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro. Il punto cruciale di questi prodotti è il rapporto qualità prezzo, unito spesso ad un design gradevole e ottima qualità costruttiva. Con le ultime due generazioni di prodotti Redmi si è un po’ persa ma speriamo che in futuro possa continuare a deliziarci con telefoni concreti e affidabili. Il software è condiviso con gli smartphone Xiaomi, la MIUI, gli aggiornamenti sono però un po’ più lenti rispetto a quelli che ricevono i prodotti della casa madre.

Perché comprare uno smartphone Redmi

sono collaudati, ben costruiti e affidabili

spesso le specifiche hanno un rapporto qualità prezzo davvero eccellente

Perché non comprare uno smartphone Redmi

C’è molta sovrapposizione sul mercato tra modelli simili, anche a distanza di mesi, bisogna quindi scegliere con buon senso

Gli aggiornamenti sono spesso molto lenti

Su tanti modelli fino al 2022 c’è un sensore di prossimità virtuale che funziona male

Samsung

È la casa con le maggiori quote di mercato nel nostro paese. Ormai da tanti anni sulla cresta dell’onda, Samsung ha saputo nel tempo trovare nuove soluzioni tecniche, guidando l’innovazione nel settore e riuscendo a tenere botta di fronte all’avanzata dei produttori cinesi. Può contare su un portafoglio molto ampio di prodotti tech, non solo smartphone quindi, che le consente di appoggiarsi ad un ecosistema solido e ricco di soluzioni: TV, elettrodomestici, audio e molto altro.

Da non dimenticare anche i microprocessori Exynos, che da molti anni rappresentano un’alternativa a Qualcomm e MediaTek, così come la divisione display, che fornisce schermi AMOLED a migliaia di smartphone. Proprio grazie al know how sviluppato su diversi ambiti e alla capacità di produrre in casa gran parte dei componenti, Samsung riesce ogni anno a immettere sul mercato numerosi buoni telefoni mid range, che si affiancano alle serie Galaxy S di fascia alta e ai Galaxy Fold, smartphone pieghevoli che sono stati da subito un riferimento nel settore.

Perché comprare uno smartphone Samsung

Samsung è un brand estremamente popolare, i suoi smartphone sono diffusi in tutti i negozi di elettronica e i centri di assistenza coprono in maniera capillare il nostro paese.

Tenendo presente le diverse fasce di prezzo, i prodotti di Samsung si distinguono per un ottimo display e capacità fotografiche sopra la media

La One UI è il valore aggiunto dei telefoni Samsung: aggiornamenti tempestivi e duraturi come nessun altro, completezza di funzioni e cura grafica.

Perché non comprare uno smartphone Samsung

La One UI è delizia e croce degli smartphone Samsung, la completezza di funzioni e la grafica elaborata può risultare indigesta agli smartphone economici, che spesso non hanno un hardware sufficientemente prestante per poterla gestire nel migliore dei modi.

I prezzi di listino sono talvolta più alti della media proprio per il buon nome di Samsung, che sfrutta sapientemente la popolarità del brand

Sony

Sony è un altro nome storico del panorama della telefonia che negli anni è riuscito a dare impulso all’innovazione, distinguendosi per altro con un design ricercato e fotocamere avanzate. La stessa casa giapponese fornisce i sensori fotografici alla maggior parte dei produttori di smartphone, in alcuni casi realizzando hardware ad hoc per andare incontro alle necessità sempre più importanti della fascia premium.

Da qualche anno ormai Sony non riesce più a mettere a terra efficacemente il proprio know how, ha diminuito in modo importante la presenza sul mercato e spesso i suoi prodotti sono stati deludenti, paradossalmente proprio sul comparto fotografico.

Perché comprare uno smartphone Sony

Per il design distinguibile ed elegante, accompagnato da una qualità costruttiva impeccabile

Per l’attenzione ad alcuni dettagli, come il tasto fisico di scatto o la presenza del jack audio da 3,5 mm

Se sei un fotografo o videomaker che vuole sfruttare lo smartphone insieme ad una fotocamera Sony Alpha

Perché non comprare uno smartphone Sony

I prezzi sono piuttosto alti e scendono molto lentamente anche online, con offerte e campagne promozionali praticamente inesistenti

Spesso si tratta di smartphone poco efficaci nel comparto fotografico se si tratta di un utilizzo rapido punta e scatta

Vivo

Vivo si è affacciata di recente sul nostro mercato e lo ha fatto con i dispositivi di fascia alta della serie X: ottimi smartphone, con soluzioni tecniche interessanti come la fotocamera con stabilizzazione gimbal o il sensore di impronte digitali ultrasonico con area di riconoscimento molto ampia. Si tratta di telefoni dalle indubbie qualità, accompagnati da un software che ha ancora margini di miglioramento, ma che nell’ultimo anno ha fatto notevoli passi avanti. Insomma, prodotti non per tutti, costosi, ma adatti a tutti gli appassionati di tecnologia che cercano qualcosa di originale e avanzato.

Perché comprare uno smartphone Vivo

Per distinguersi con uno smartphone di fascia alta da veri intenditori

Per avere un comparto fotografico al top

Perché non comprare uno smartphone Vivo

Perché il software è ancora acerbo e gli aggiornamenti non così puntuali

Perché i prezzi sono molto alti rispetto ad altre alternative di pari livello

Xiaomi

La casa cinese è un vero e proprio colosso del tech, che però solo di recente si è imposta in Europa come uno dei principali player del mercato. Pensate che fin dalla prima esplosione di popolarità degli smartphone, attorno al 2007 Xiaomi era nota agli appassionati, che cercavano vie anche complesse per importarne i prodotti.

Oggi i telefoni Xiaomi sono di ottima qualità ma sono famosi soprattutto per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Nonostante infatti la casa cinese copra tutte le fasce di prezzo, nel nostro paese è apprezzata in particolare per la fascia media, attorno ai 200-300 Euro, dove offre soluzioni valide per tutte le tasche.

La personalizzazione di Android è radicale e si chiama MIUI, curatissima nella grafica e ricca di funzioni, anche se spesso un po’ azzoppata da qualche bug e da aggiornamenti non sempre tempestivi. Xiaomi però non è solo questo, nei centri commerciali e negli store Xiaomi sparsi per le città italiane avrete certamente adocchiato diversi piccoli elettrodomestici, simpatici gadget, ma anche monopattini e TV, un’ecosistema enorme e in costante crescita.

Perché comprare Xiaomi

Ottimo rapporto qualità prezzo

Software curato nella grafica e ricco di funzionalità

Tante giornata di offerte durante l’anno

Perché non comprare Xiaomi

Pochi aggiornamenti software

Fotocamere un po’ sotto la media

Spesso sensore di prossimità problematico

