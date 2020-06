La presentazione della MIUI 12 ci ha permesso di scoprire tante importanti novità previste per la nuova personalizzazione Android di Xiaomi come ad esempio nuove animazioni, nuove icone, nuova interfaccia per l’applicazione Fotocamera e tanto altro. Ma quali di queste e tante altre feature verranno abbracciate dagli smartphone Xiaomi e Redmi attualmente presenti sul mercato?

Feature complete solo per alcuni device

Come viene riportato dai colleghi di Piunikaweb, questa che vedete qui in basso dovrebbe essere la lista completa di tutti gli smartphone che potranno sfruttare alcune delle feature svelate da Xiaomi con la MIUI 12. Alcuni terminali sono in grado di sfruttare tutte le più importanti novità, mentre alcuni vengono tagliati fuori per la mancanza di componenti hardware fondamentali.

Smartphone che supportano la nuova app Fotocamera

Smartphone che supportano i nuovi wallpaper

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi MIX 3

Redmi K20 Pro

POCO F2 Pro

Smartphone che supportano le icone animate

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Lite

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2S

Redmi K20 Pro/Redmi K20

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO F1/POCOPHONE F1

Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9

Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T

Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual

Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S

Redmi 7

Redmi Y3

Xiaomi Mi Max 3

