Sono ormai diversi mesi che Huawei è impegnata al rilascio dell’aggiornamento della versione EMUI 10.1 per tutti gli smartphone supportati, e quest’oggi abbiamo modo di scoprire la lista dei dispositivi Huawei e HONOR che hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento in Cina.

39 device con la EMUI 10.1/MagiC UI 3.1

Secondo le informazioni ufficiali, i dispositivi Huawei che hanno già ricevuto la EMUI 10.1 sono 27, mentre sono 12 i device HONOR che sono stati aggiornati alla Magic UI 3.1. Ovviamente la versione global di entrambe le skin di Android non hanno raggiunto lo stesso livello di propagazione che invece registriamo in Cina, ma conosciamo bene qual è la roadmap circa il rilascio della EMUI 10.1 in Europa.

Smartphone aggiornati alla EMUI 10.1

Smartphone aggiornati alla Magic UI 3.1