Introdotta con la serie Huawei P40, l’interfaccia EMUI 10.1 è ora in fase di rilascio anche per gli smartphone del colosso cinese già in commercio, a partire ovviamente dalle precedenti generazioni top di gamma, come Huawei P30, Huawei Mate 30 e Huawei Mate 20.

Scopriamo, quindi, qual è la situazione per quanto riguarda i modelli venduti in Europa in base a quella che è la roadmap ufficiale di Huawei.

Quando gli smartphone Huawei riceveranno EMUI 10.1 in Europa

Ecco la roadmap di Huawei relativa al rilascio di EMUI 10.1:

Huawei Mate 30 Pro (LIO) – completato

Huawei P40 lite (JNY) – completato

Huawei P30 (ELE) – in fase di rilascio

Huawei P30 Pro (VOG) – in fase di rilascio

Huawei Mate 20 (HMA) – in fase di rilascio

Huawei Mate 20 Pro (LYA) – in fase di rilascio

Huawei Mate 20 RS Porsche Design (LYA) – in fase di rilascio

Huawei Mate 20X 5G (EVR) – in fase di rilascio

Huawei Mate 20X 4G (EVR) – metà luglio 2020

Huawei Nova 5T (YAL) – metà luglio 2020

Huawei Mate Xs (TAH) – inizio agosto 2020

Quando l’aggiornamento EMUI 10.1 sarà disponibile, potrà essere scaricato direttamente dallo smartphone (è anche possibile procedere ad una ricerca manuale attraverso la sezione dedicata agli update nel menu delle Impostazioni).