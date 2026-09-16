Mancano pochi giorni all’apertura dei preordini dei Googlebook, i notebook Android del “nuovo corso” plasmati attorno alla piattaforma fortemente intrisa di intelligenza artificiale che Google ha annunciato nell’antipasto al Google I/O 2026, e in rete continuano a trapelare indiscrezioni sui primi modelli che verranno presentati.

Nello specifico, un noto portale famoso per le sue “esclusive” che solitamente sfociano in qualcosa di reale nel (tutto sommato) breve periodo, ha pubblicato nuovi render stampa per i modelli targati Acer, ASUS e Lenovo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Mancano pochi giorni all’inizio dell’era Googlebook

21 settembre 2026: è questa la data che tutti coloro che aspettano con ansia i Googlebook hanno cerchiato in rosso sul calendario. Quel giorno, il colosso di Mountain View aprirà i preordini per i primi notebook Android del nuovo corso, che, secondo il sito dedicato, saranno quelli prodotti da Acer, ASUS, Lenovo, DELL e HP.

Tutti i modelli in arrivo sono stati bene o male protagonisti di leak e indiscrezioni negli ultimi mesi, ma quello di Lenovo, ovvero il Lenovo Googlebook 15, è quello di cui conosciamo più segreti.

Nelle ultime ore, il portale Android Headlines ha condiviso l’ennesima esclusiva: niente render basati sui CAD o specifiche tecniche stavolta; come anticipato in apertura, protagonisti del contenuto sono i render stampa dei modelli che verranno lanciati da Acer, ASUS e Lenovo, gli unici attesi la prossima settimana.

Ecco come saranno i modelli di Acer, ASUS e Lenovo

Mentre l’immagine condivisa poco sopra raffigura tutti e tre i modelli (con quello di Lenovo in mezzo), la galleria d’immagini sottostante mostra i singoli render stampa, in ordine, dei Googlebook targati Acer, ASUS e Lenovo.

Tutti e tre risultano piuttosto sottili e ricchi di porte (già solo sul lato sinistro che è l’unico che possiamo apprezzare dai render). Inoltre una caratteristica distintiva di tutti i modelli sarà la striscia di LED chiamata Glowbar nella parte superiore.

Mentre sul modello targato ASUS è un po’ più avvolto nel mistero per quanto concerne le specifiche, abbiamo già qualche informazione in più (sempre dai vari leak) sui modelli di Acer e Lenovo.

Il primo sarà dotato di un pannello OLED da 14 pollici e ruoterà attorno alle piattaforme Intel Core Ultra 5 325 e Core Ultra 7 355. Il secondo, chiamato Lenovo Googlebook 15, offrirà un display OLED da 15,3 pollici con refresh rate a 120 Hz e sarà spinto dalla piattaforma Intel Core Ultra 5 325.

Ad affiancare questi tre modelli in futuro dovrebbero arrivarne altri: ad esempio, sappiamo che Lenovo stia già lavorando su un tablet 2-in-1 con questa piattaforma. Non dovrebbero farsi attendere molto, poi, i modelli targati DELL e HP.