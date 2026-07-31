Gli smartphone della serie Pixel 11 e lo smartwatch Pixel Watch 5 non saranno le ultime novità hardware targate Google attese entro la fine dell’anno: nella settimana precedente al Google I/O 2026, il colosso di Mountain View ha annunciato i Googlebook, i notebook in salsa Android che dovrebbero iniziare a invadere il mercato a partire dall’autunno di quest’anno.

Tra i primi produttori a credere in questo progetto, che ruota fortemente intorno all’intelligenza artificiale di Gemini, c’è Lenovo (oltre ad Acer, ASUS, Dell e HP): che il colosso cinese stesse preparando qualcosa al riguardo è già noto da qualche settimana ma ora sono emerse nuove evidenze sui due notebook in lavorazione.

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Lenovo sta preparando i suoi primi due Googlebook

Il noto portale Android Headlines ha recentemente pubblicato due delle solite esclusive che mettono a nudo dispositivi inediti che arriveranno in futuro, ben prima del lancio.

Come anticipato in apertura, il focus di queste esclusive è sui primi due Googlebook a marchio Lenovo, attesi più avanti nel corso del 2026: stando a quanto trapelato, la “gamma” sarà composta almeno da due dispositivi e da un mouse (di cui abbiamo già sentito parlare).

Il primo è un notebook “classico”

La prima esclusiva riguarda un notebook “classico” che dovrebbe essere disponibile in due varianti dimensionali: ciò non sorprende più di tanto, specie se consideriamo che esistono notebook con Windows (ma anche MacBook) declinati su varie dimensioni.

Il dispositivo appare in colorazione bianca e presenta in alto una barretta luminosa corrispondente alla Glowbar, elemento distintivo che caratterizzerà questa nuova categoria di notebook Android, pensata per trasmettere all’utente un feedback su azioni che sta compiendo il notebook.

Il secondo è un 2-in-1 stile tablet

Il secondo dispositivo appena trapelato ha le sembianze di un 2-in-1 (in stile Microsoft Surface Pro), con tablet, penna e cover con tastiera chiamati a lavorare all’unisono per la massima produttività anche in mobilità.

La natura di Googlebook (e non di tablet Android) è confermata dalla presenza del marchio sulla tastiera (sotto il tasto CTRL di sinistra), così come dalla “Big G” presente nel terzo tasto da sinistra.

Come avrete potuto notare da una delle immagini condivise in precedenza, anche in questo caso la Glowbar sarà presente ma verrà “inclusa” nell’isola che ospita la fotocamera posteriore.

Android Headlines suggerisce inoltre che il dispositivo potrà vantare una configurazione a quattro altoparlanti con supporto DolbyAtmos. La penna dovrebbe essere la Tab Pren Pro 2 di Lenovo. Non sappiamo se cover/tastiera e penno saranno inclusi o meno in confezione.

Si fa nuovamente vedere il mouse dedicato

A far compagnia ai nuovi Googlebook, Lenovo lancerà anche un mouse specifico, “dotato” di intelligenza artificiale (probabilmente sarà compatibile con il Magic Pointer), del quale abbiamo sentito parlare per la prima volta un paio di settimane fa.

Indiscrezioni precedenti suggerivano un peso di 59 grammi per questo mouse wireless dotato di una striscia LED RGB (visibile in azzurro nell’immagine sottostante) e di un tasto “IA” dedicato.

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Quando arriveranno i Googlebook targati Lenovo

Sempre con riferimento a quanto riportato da Android Headlines, i primi Googlebook a marchio Lenovo potrebbero essere presentati, almeno in anteprima, durante IFA 2026, una delle più importanti manifestazioni fieristiche dell’anno (che si svolgerà dal 4 all’8 settembre a Berlino).

Storicamente Lenovo ha sempre sfruttato IFA per presentare un sacco di novità in ambito computer, prototipi inclusi, e quindi settembre potrebbe rappresentare la finestra corretta per poi ipotizzare il debutto effettivo nel corso dell’autunno di quest’anno.

Difficile, infine, fare previsioni sui possibili prezzi di questi dispositivi. Le uniche indicazioni che abbiamo sono quelle fornite da Google durante la presentazione stessa dei Googlebook: saranno dispositivi più “premium” dei Chromebook. Considerando gli scenari attuali (crisi delle memorie, prezzi alle stelle), non ci aspettiamo sicuramente listini economici.