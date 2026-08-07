Si continuano a susseguire in Rete le anticipazioni relative ai primi Googlebook che dovrebbero essere lanciati nei prossimi mesi, con il compito di fare esordire la nuova piattaforma studiata dal colosso di Mountain View per fondere Android e ChromeOS e offrire agli utenti una soluzione che possa competere in modo diretto con Windows e macOS.

Negli scorsi giorni sono emersi i primi dettagli relativi ai modelli di Lenovo e ASUS e nelle ultime ore sono arrivate alcune informazioni anche sul device che starebbe preparando Dell, dispositivo che avrebbe fatto una prima apparizione sulla popolare piattaforma Geekbench.

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Cosa sappiamo del primo Googlebook di Dell

Nel database di Geekbench è stato avvistato un inedito dispositivo, ossia Dell XPS 13 (DX13267), che potrebbe essere proprio il primo Googlebook di questo popolare produttore.

Mettendo da parte i risultati ottenuti (515 punti in single core e 2.580 punti in multi-core), essendo al momento prematuri, nei benchmark vi sono riferimenti a una scheda interna con nome in codice “Mica”, già emersa in precedenza nello sviluppo di Chromium e collegata ai dispositivi della serie Googlebook basati su Qualcomm Snapdragon X.

Inoltre, la build del software fa riferimento alle versioni desktop di Android 17 e ciò collega ancora di più questo misterioso dispositivo al sistema operativo Aluminium OS di Google.

Tra le principali caratteristiche di questo dispositivo dovremmo trovare un display touch OLED da 13,4 pollici con risoluzione 2.880 x 1.800 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100), una NPU Hexagon (fino a 45 TOPS), 16 GB o 32 GB di RAM (LPDDR5X), la connettività WiFi 7, un sensore biometrico e una Glow Bar integrata.

Per quanto riguarda il lancio del primo Googlebook di Dell, probabilmente ci sarà da avere pazienza sino alla fine del 2026. Staremo a vedere.