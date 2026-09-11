È passato circa un mese e mezzo da quando abbiamo parlato per la prima volta dei Googlebook a marchio Lenovo, allora protagonisti nei primi leak, e poi abbiamo scoperto che il modello “a notebook” sarebbe stato chiamato Lenovo Googlebook 15.

Un nuovo report ha come protagonista questo notebook Android del “nuovo corso”, quello plasmato attorno alla piattaforma che Google ha annunciato nell’antipasto al Google I/O 2026, permettendoci di ottenere conferme sul fronte del design e l’intera scheda tecnica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Lenovo Googlebook 15 protagonista di un enorme leak

Il portale the Mac Observer ha da poche ore diffuso in rete quelle che sembrano essere le immagini stampa e le specifiche complete ufficiali di Lenovo Googlebook 15, uno dei primi Googlebook attesi sul mercato.

Identificato con il codice modello GB 15IPH12 (dove IPH sta per Intel Panther Lake-H), sembra che il primo Googlebook di Lenovo possa vantare un hardware che lo configura come un laptop di fascia media: 341 x 236 x 15,9 mm le dimensioni, 1,29 kg il peso (almeno in una delle varianti), Cloud Grey la colorazione.

Piattaforma, memorie, connettività e batteria

Il Googlebook di Lenovo ruoterà attorno alla CPU Intel Core 5 Ultra 325 (Intel Panther Lake-H, come anticipato) con grafica integrata e non sappiamo se siano previste altre configurazioni con CPU differenti o grafica dedicata.

A far compagnia alla CPU troveremo 16 o 32 GB di memoria RAM (tipo LPDDR5x) e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione (non viene fornita alcuna specifica circa la tipologia dell’archiviazione, ma è probabile si tratti di un SSD).

Sul fronte della connettività, abbiamo Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 (quindi non il più recente Bluetooth 6.0) a bordo. La batteria integrata è da 70 Wh e, stando alla scheda tecnica trapelata, dovrebbe garantire un’autonomia di 11 ore in riproduzione video.

Comparto multimediale: display, webcam e audio

Il display dovrebbe essere un OLED da 15,3 pollici con risoluzione 2.880 x 1.800 pixel (formato 16:10), refresh rate a 120 Hz, luminosità a 500 nit, copertura dello spazio di colore DCI-P3 al 100% e supporto al tocco.

Questo dovrebbe essere uno dei punti di forza di Lenovo Googlebook 15, anche considerando le cornici attorno al display che sembrano abbastanza sottili e uniformi.

La webcam da 5 megapixel, come avevamo già avuto modo di vedere nelle immagini trapelate in precedenza, è collocata all’interno di una tacca che sporge dalla scocca sopra al display. Il puntino rosso visibile suggerisce la presenza di un otturatore fisico per la privacy.

L’audio fuoriesce da quattro altoparlanti stereo con supporto al Dolby Atmos: il sistema di altoparlanti è smistato all’interno di due griglie inserite ai lati della tastiera. Sono poi presenti due microfoni.

Tastiera, touchpad, porte e “Glowbar”

A proposito di tastiera, Lenovo ha optato per una soluzione senza tastierino numerico nonostante si tratti di un notebook da 15 (e rotti) pollici. La tastiera dispone di un tasto Google (si colloca dove nei notebook classici troviamo il tasto Windows) e di una riga dei tasti funzione con 14 tasti (e lettore delle impronte digitali, collocato nel tasto accanto ad F14).

La tastiera sarà retroilluminata mentre il touchpad, con misure pari a 150 x 95 mm, risulterà molto ampio e offrirà sensazioni premium grazie al supporto ai feedback aptici e, immaginiamo, alle gesture. Sul poggiapolsi sono presenti i loghi Googlebook e Dolby Atmos.

Capitolo porte, Lenovo Googlebook 15 dovrebbe offrire una dotazione abbastanza interessante: sul lato destro, saranno presenti una porta Thunderbolt 4 e una porta HDMI 2.0; sul lato sinistro saranno presenti una seconda porta Thunderbolt 4, una porta USB di tipo A (USB 3.2) e un jack audio combo da 3,5 mm.

Una delle peculiarità dei Googlebook, presente anche su quello di Lenovo stando alle informazioni trapelate, è una luce sul coperchio che dovrebbe avere una funzione simile alla HiLight dei Pixel 11 Pro.

Questa sottile striscia luminosa, collocata “alle spalle” della tacca che ospita la webcam, viene chiamata Glowbar da Lenovo e pare che possa fornire indicazioni sullo stato della batteria e della carica. Considerando la presenza dei quattro colori tipici di Google, è difficile pensare che possa fermarsi a questa tipologia di indicazioni.

Sistema operativo e Gemini Intelligence

La piattaforma attorno a cui ruoterà il Lenovo Googlebook 15 viene chiamata Googlebook OS. Google non ha ancora fornito un nome ufficiale per il sistema operativo che, dai vari render trapelati, sembra sostanzialmente Android in modalità Desktop con qualche aggiunta in più.

Una delle peculiarità dei Googlebook, e quindi anche di quello targato Lenovo, è l’integrazione della Gemini Intelligence nell’insieme hardware/software del dispositivo. Gemini sarà in grado di fornire assistenza personalizzata e proattiva per accompagnare l’utente nell’intero flusso di lavoro, dall’idea fino all’azione.

In aggiunta, la documentazione trapelata suggerisce che il Googlebook potrà rimanere sincronizzato con uno smartphone Android per consentire agli utenti di accedere ad app e file dal telefono direttamente dal laptop (possibile che c’entri “Continua l’attività”).

Oltre al Googlebook, Lenovo dovrebbe lanciare un mouse potenziato dall’intelligenza artificiale (che sembra integrare la Glowbar come il laptop) e, sostanzialmente, potrebbe permettere agli utenti di sfruttare tutte le potenzialità del Magic Pointer.

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Specifiche tecniche di Lenovo Googlebook 15

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche complete di Lenovo Googlebook 15 diffuse dal portale the Mac Observer.

Codice modello: GB 15IPH12

Dimensioni: 341 x 236 x 15,9 mm

x x Peso: 1,29 kg (minimo)

(minimo) Colorazione: Cloud Grey

Display: OLED da 15,3″ (2.880 x 1.800 pixel), 120 Hz , 500 nit , 100% DCI-P3 , touchscreen

da (2.880 x 1.800 pixel), , , , CPU: Intel Core Ultra 5 325

GPU: Intel (integrata)

(integrata) Memoria RAM: 16 o 32 GB (LPDDR5x)

o (LPDDR5x) Archiviazione: 256 o 512 GB

o Webcam: 5 MP

Audio: stereo (quad speaker), Dolby Atmos , due microfoni

(quad speaker), , Tastiera: senza tastierino numerico , tasto “G” dedicato

, Touchpad: 150 x 95 mm , feedback aptici

, Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4

, Porte: 2x Thunderbolt 4 , 1x USB-A , 1x HDMI 2.0 , jack audio combo

, 1x , 1x , Autenticazione biometrica: impronte digitali , volto

, Batteria: 70 Wh

Autonomia: fino a 11 ore (riproduzione video)

(riproduzione video) Sistema operativo: Googlebook OS

Immagini di Lenovo Googlebook 15

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Quando arriverà e quanto costerà Lenovo Googlebook 15

Lenovo Googlebook 15 dovrebbe arrivare molto presto, forse già nel mese di settembre (rumor precedenti indicavano il 15 settembre come data da segnare sul calendario per novità importanti riguardo i Googlebook).

Considerando le specifiche tecniche, l’unica certezza che emerge è che questo dispositivo sarà ben diverso rispetto a un Chromebook “economico”, configurandosi più come un laptop di fascia media.

Sul fronte dei prezzi, è difficile azzardare qualcosa: un prodotto con specifiche simili e sistema operativo Windows 11 costa intorno ai 1.000 euro; c’è però da capire se Google (d’accordo coi vari produttori) possa o meno adottare una strategia aggressiva sul fronte dei prezzi.