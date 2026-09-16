Google sta introducendo una piccola novità per Android Auto che potrebbe risultare particolarmente comoda per chi utilizza abitualmente Google Maps durante la guida. Il sistema permette infatti di modificare direttamente dal display dell’auto l’avatar utilizzato per rappresentare il proprio veicolo sulla mappa, senza dover più prendere in mano lo smartphone.

Si tratta di una funzione che potrebbe sembrare secondaria, ma che rende più semplice personalizzare l’esperienza di navigazione proprio nel momento in cui si utilizza Android Auto.

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L’avatar di guida si può cambiare direttamente da Android Auto

Fino a questo momento, gli utenti potevano già sostituire la classica freccia blu di Google Maps con uno degli avatar dedicati ai veicoli. Il problema era che, per effettuare la modifica, era necessario utilizzare lo smartphone e aprire direttamente l’app Google Maps.

Con la nuova funzione invece, il passaggio non è più necessario. Aprendo Google Maps tramite Android Auto è possibile entrare nelle impostazioni di navigazione e trovare la nuova voce Avatar di guida.

Da qui si può scegliere tra i diversi modelli di veicolo disponibili e, proprio come avviene nell’applicazione per smartphone, modificarne anche il colore; in questo modo l’avatar visualizzato sulla mappa può essere personalizzato direttamente dal display dell’auto.

La novità è quindi particolarmente semplice: non vengono introdotte nuove modalità di navigazione o funzioni rivoluzionarie, ma viene eliminata la necessità di interrompere l’utilizzo di Android Auto per prendere il telefono e modificare un’impostazione di Google Maps.

La possibilità di modificare l’avatar direttamente da Android Auto non è completamente nuova, la funzione era stata individuata per la prima volta già a febbraio, quando Google sembrava essere ancora impegnata nei preparativi per il rilascio.

Ora però, il comportamento osservato lascia pensare che il rollout sia effettivamente iniziato. La disponibilità non sembra comunque essere ancora universale, visto che non è stato possibile stabilire con precisione quando Google abbia avviato la distribuzione né se la funzione sia già arrivata su tutti gli account.

La novità è stata individuata su due dispositivi distinti con Android Auto 17.8.163744-release.daily e Google Maps 26.38.01.980791571. Il fatto che la voce sia comparsa su più dispositivi suggerisce che non si tratti semplicemente di un test circoscritto a un singolo smartphone o account.

Per chi non dovesse ancora trovare l’opzione, quindi, potrebbe essere semplicemente necessario attendere il completamento della distribuzione da parte di Google. Come sempre, il rollout potrebbe procedere gradualmente e non tutti gli utenti riceveranno necessariamente la funzione nello stesso momento.

La piccola modifica rappresenta comunque un altro passo verso un’esperienza più completa di Google Maps all’interno di Android Auto, anche un’impostazione puramente estetica come l’avatar di guida può ora essere gestita senza dover passare dallo smartphone.