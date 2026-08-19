Google si prepara a lanciare la sua nuova gamma di dispositivi Googlebook, attesa per il prossimo mese. A differenza dei Chromebook tradizionali, questi notebook non saranno prodotti direttamente da Google, che si affiderà invece a partner storici del settore laptop. Tra questi ci sarebbe anche HP, e proprio da un’indiscrezione recente arriva la prima immagine di uno dei suoi modelli in arrivo.

Un account su X che è attribuibile al leaker Evan Blass, ma che non è il suo profilo ufficiale, ha pubblicato uno scatto che mostrerebbe il futuro Googlebook targato HP in quella che è la prima fuga di notizie relativa a un dispositivo HP legato in modo ufficiale al marchio Googlebook, e che giunge dopo indiscrezioni simili già emerse per altri produttori come Acer, ASUS e Lenovo.

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Cosa mostra l’immagine trapelata?

Lo scatto diffuso online inquadra soltanto lo schermo del laptop, con Gmail visualizzato in una modalità a doppio riquadro, una configurazione che ricorda quella già vista su tablet e dispositivi pieghevoli con struttura a libro. Nella barra delle applicazioni compare inoltre un’icona di Chrome con accanto il disegno di un piccolo smartphone, un dettaglio che lascia intuire la presenza di una funzione di continuità tra dispositivi, sul modello di quanto Apple offre con Handoff.

La funzionalità era già stata anticipata in precedenza con il nome Continue On e potrebbe debuttare ufficialmente proprio con l’arrivo dei Googlebook. Vale però la pena sottolineare un dettaglio importante: l’immagine circolata online presenta alcune distorsioni visive, un elemento che invita alla cautela e che rende meno certo che la funzione Continue On sarà effettivamente integrata in questi dispositivi.

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Pochi dettagli sull’hardware

Rispetto ad altre fughe di notizie particolarmente ricche di dettagli, come quella riguardante il modello Lenovo, questa volta le informazioni sull’hardware restano scarse. Non si conoscono ancora le dimensioni dello schermo, le caratteristiche della tastiera, né se il dispositivo disporrà di un display touchscreen.

Dall’immagine si intuisce comunque una colorazione blu scuro o grigio-bluastro per la scocca esterna e per la parte superiore del laptop, oltre alla presenza di un otturatore fisico per la webcam, pensato per garantire maggiore privacy. Il dispositivo non sembra avere una struttura removibile o ibrida, ma potrebbe comunque offrire una cerniera capace di ruotare a 360 gradi.

Secondo indiscrezioni emerse in precedenza, inoltre, i Googlebook dovrebbero adottare processori provenienti da diversi produttori, tra cui Intel, Qualcomm e MediaTek. Anche su questo fronte, però, il leak legato a HP non offre alcuna conferma, lasciando aperta la questione. Non resta quindi che attendere ulteriori dettagli, che potrebbero emergere nelle settimane precedenti al lancio ufficiale o durante la presentazione stessa dei nuovi dispositivi.