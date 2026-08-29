Nella tarda serata italiana di ieri, ancor prima del rilascio di Android 17 QPR1 e nonostante Android 17 sia arrivato da appena due mesi, Google ha già rilasciato la Beta 4 di Android 17 QPR2 su tutti i Pixel compatibili e registrati al programma Beta di Android.

Si tratta del quarto passo del ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17, un percorso che durerà alcuni mesi (il rilascio in forma stabile è previsto a dicembre 2026), che non vede più i Pixel 6 tra i protagonisti e che dovrebbe portarci a scoprire tante nuove funzionalità che non faranno parte del primo aggiornamento trimestrale che verrà rilasciato in forma stabile a settembre 2026.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Android 17 QPR2: sui Pixel arriva la Beta 4

Nonostante manchi ancora qualche giorno (o al più settimana) al rilascio in forma stabile di Android 17 QPR1, previsto teoricamente a settembre, Google si sta già da oltre un mese occupando del secondo ciclo di sviluppo intermedio per quella che da metà giugno è diventata la più recente versione di Android.

A due settimane esatte dalla precedente Beta 3, il colosso di Mountain View ha rilasciato, agli utenti Pixel registrati al programma beta di Android, la nuova Beta 4 di Android 17 QPR2, quarto passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale, atteso a dicembre 2026.

Durante questo ciclo di sviluppo, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile potranno toccare con mano tutte le novità che costituiranno il quarto (e ultimo) Pixel Drop del 2026, nonché il secondo aggiornamento delle funzionalità di Android 17.

La nuova build in anteprima che Big G sta distribuendo è la CP41.260814.003.A2/B1/C2: la build ha un peso di 671 MB su Google Pixel 9 Pro XL (provenendo dalla precedente Beta 3 di Android 17 QPR2), mentre le patch di sicurezza sono quelle aggiornate ad agosto 2026 (che sono state rilasciate sul canale stabile lo scorso 4 agosto su base Android 17).

QPR2 ha raggiunto la stabilità della piattaforma

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano la quarta versione in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio che ha finalmente raggiunto la stabilità della piattaforma. Sono inoltre tantissimi i bug risolti, a detta del team di sviluppo.

Ciao utenti beta, oggi vi inviamo la build CP41.260814.003.A2 come Beta 4 di Android 17 QPR2 per Pixel 6a, Pixel 7/Pro/7a, Pixel Fold e Pixel Tablet, la CP41.260814.003.B1 per Pixel 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9a, Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold e 10a e la CP41.260814.003.C2 per Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL e 11 Pro Fold (disponibile a breve). Android 17 QPR2 ha raggiunto la stabilità della piattaforma con la versione Beta 4. L’interfaccia API è bloccata, il report delle differenze API riflette le modifiche finali ed è ora possibile integrare le nuove funzionalità di Android 17 QPR2 nelle proprie app. Principali problemi risolti: L’attivazione dell’impostazione sviluppatore “renderizza le app sotto l’area di ritaglio” causava una barra di stato trasparente nel launcher dopo l’uscita dalla riproduzione video a schermo intero.

Un problema di gestione termica che causava il surriscaldamento dei dispositivi e il loro riavvio imprevisto durante l’utilizzo.

Un problema impedisce la duplicazione dello schermo su visori XR esterni con porta USB-C.

La navigazione tramite gesti non rispondeva correttamente quando le app venivano visualizzate al di sotto del ritaglio dello schermo.

L’ottimizzazione del limite della batteria all’80% ha causato tempi di ricarica eccessivi durante la fase finale di superamento della soglia del 2%.

Un problema dell’interfaccia utente del launcher in cui la ricerca di app nel drawer delle app non riusciva a elaborare l’input di testo.

L’attivazione del menu di accensione tramite i pulsanti hardware causava la mancata visualizzazione dell’effetto sfocatura dello sfondo dietro la barra di navigazione.

Un problema per cui l’audio delle chiamate telefoniche veniva riprodotto di default tramite l’altoparlante del telefono anziché tramite i dispositivi Bluetooth connessi.

Un bug di rendering del selettore delle app recenti, per cui la prima scheda attività poteva bloccarsi intermittentemente e sovrapporsi visivamente ad altre app durante lo scorrimento orizzontale.

Si è verificato un blocco delle risorse del servizio audio durante la registrazione dello schermo, che ha impedito l’utilizzo del microfono in diverse app e metodi di input come Gboard e Gemini fino al riavvio del dispositivo.

Un’incoerenza visiva nell’interfaccia utente di sistema: spegnendo lo schermo dalla schermata iniziale, si attivava una semplice dissolvenza anziché l’animazione di spegnimento dello schermo tramite il pulsante di accensione.

Un problema di rendering a basso contrasto in modalità scura, in cui l’icona a forma di ingranaggio per le impostazioni Wi-Fi era appena visibile.

L’attivazione della modalità 3D sugli occhiali smart connessi ha comportato la visualizzazione di una schermata nera.

Un problema dell’interfaccia utente che impediva di estendere completamente la barra delle notifiche.

Un problema per cui le applicazioni WebGL potrebbero bloccare o arrestare in modo anomalo il processo del browser durante la combinazione di mappe delle ombre con attributi di colore dei vertici, a causa della risoluzione di una lettura di memoria non valida nell’elaborazione dello stato delle texture del driver GPU PowerVR.

In condizioni di scarsa illuminazione, lo sblocco tramite riconoscimento facciale non è riuscito, bypassando lo sblocco tramite impronta digitale e forzando l’inserimento del PIN.

Segui Google su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Quali Pixel supportano Android 17 QPR2?

La lista di smartphone e tablet Google Pixel supportati, ovvero quelli che riceveranno questo aggiornamento in forma stabile a dicembre 2026, ha subito modifiche rispetto a quella dei dispositivi che riceveranno Android 17 QPR1.

Come da programma, infatti, Google Pixel 6 (Oriole) e Google Pixel 6 Pro (Raven), i primi due Pixel dell’era Tensor che sono stati lanciati nel 2021 (e il cui supporto software era stato esteso fino a ottobre 2026) saluteranno la compagnia.

Di seguito invece riportiamo la lista completa dei Pixel compatibili con Android 17 QPR2 ai quali si sono appena aggiunti i Pixel 11, annunciati un paio di settimane fa dal colosso di Mountain View:

Come installare la Beta 4 di Android 17 QPR2

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la Beta 4 di Android 17 QPR2, basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), individuare la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la Beta 4 di Android 17 QPR2 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. Coloro che già eseguono la precedente Beta 3, riceveranno la nuova Beta 4 di Android 17 QPR2 come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Cosa fare per abbandonare il programma beta

Nel caso in cui installiate la Beta 4 e e decidiate solo dopo di abbandonare il programma beta, andrete incontro alla perdita di tutti i dati sul vostro dispositivo (come previsto dalle linee guida del programma Android Beta), perché lo smartphone scaricherà e installerà un pacchetto di “downgrade” via OTA che riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

La prima finestra utile per l’abbandono del programma, a questo punto, dovrebbe cadere a novembre 2026, subito prima del rilascio in forma stabile di Android 17 QPR2 e dell’avvio del ciclo di sviluppo che ci porterà alla terza e ultima versione trimestrale di Android 17 (attesa poi a marzo 2027).