Il Privacy Display che nasconde lo schermo agli sguardi indiscreti, un sensore principale da 200 MP con apertura f/1.4 migliorata e uno Snapdragon 8 Elite Gen 5 costruito a 3nm. Samsung Galaxy S26 Ultra in tutte le colorazioni con 512GB di storage porta con sé tutte queste caratteristiche, ma questa volta l’attenzione va anche oltre le specifiche tecniche. MediaWorld propone infatti uno sconto TradeIn di 150€ abbinato allo sconto in pagina e a un tablet in regalo, un pacchetto che rende l’acquisto di questo flagship decisamente più conveniente. Vediamo come funziona l’offerta e cosa rende speciale questo dispositivo.

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Samsung Galaxy S26 Ultra: tecnologia che si vede e si sente

Il design di Galaxy S26 Ultra punta sull’equilibrio: con dimensioni di 163.6 x 78.1 x 7.9 mm e un peso di 214 g, risulta il modello più sottile mai realizzato nella linea Ultra. La struttura in Armor Aluminum abbinata al vetro Corning Gorilla Glass garantisce robustezza, mentre la certificazione IP68 assicura resistenza completa ad acqua e polvere.

Il display da 6.9 pollici con tecnologia Dynamic LTPO AMOLED 2X offre una risoluzione di 1440 x 3120 pixel, refresh rate a 120Hz e una luminosità di picco che tocca i 2600 nits. La vera novità però è il Privacy Display, funzione che permette di nascondere selettivamente contenuti sensibili, app o notifiche a chi guarda lo schermo da angolazioni laterali.

Sotto la scocca lavora un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa-core abbinato a 12GB di RAM, un combo pensato per gestire multitasking intenso e le funzionalità di Galaxy AI senza cali di prestazioni. Il sistema operativo Android 16 con interfaccia One UI 8.5 completa l’esperienza software.

Sul fronte fotografico, il sensore principale da 200 MP con apertura f/1.4 rappresenta un salto qualitativo notevole, mentre il teleobiettivo da 50MP offre zoom ottico fino a 5x con qualità elevata e un miglioramento della luminosità del 37%. Per i video, il supporto 8K a 30fps con stabilizzazione avanzata rende il dispositivo adatto anche a chi lavora con contenuti multimediali professionali.

La batteria da 5.000 mAh garantisce autonomia per l’intera giornata, con ricarica rapida a 60W via cavo e wireless a 25W. Nella confezione è inclusa anche la S Pen, strumento prezioso per chi usa lo smartphone anche per lavoro e produttività.

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Sconto TradeIn e tablet omaggio: l’offerta MediaWorld

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB è in vendita di listino a 1699€ ma grazie alla promozione attiva su MediaWorld, il prezzo scende a 1049€, con uno sconto complessivo decisamente considerevole di 650€.

L’offerta include lo sconto in pagina a uno sconto TradeIn di 150€ da applicare consegnando il proprio vecchio dispositivo al momento del ritiro in negozio, con pagamento direttamente in store. In aggiunta, chi acquista durante il periodo promozionale (dal 20 agosto al 10 settembre 2026) riceve in omaggio un Galaxy Tab S10 FE WiFi 128GB, un valore aggiunto niente male per chi cerca anche un tablet performante. Ulteriori informazioni e regolamento dell’iniziativa a questo link.

Per aderire alla promozione è necessario scegliere le opzioni “Ritiro in negozio” e “Pagamento al ritiro in negozio” al momento dell’ordine.

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