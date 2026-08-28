Uno sconto che sfiora il 42% su un flagship uscito da poco non è cosa di tutti i giorni, eppure è esattamente ciò che sta succedendo con Samsung Galaxy S26 256GB Black. Il modello di ingresso della nuova serie S26, debuttato in Italia a fine febbraio 2026 con un prezzo di listino superiore ai mille euro, si trova ora a una cifra che definire conveniente sarebbe riduttivo. Display Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici, chipset Exynos 2600 abbinato a 12GB di RAM e funzionalità Galaxy AI di ultima generazione compongono la scheda tecnica di un dispositivo pensato per chi vuole prestazioni da top di gamma senza le dimensioni ingombranti dei modelli Plus e Ultra. Ecco i dettagli di un’offerta che merita attenzione.

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Samsung Galaxy S26: schermo AMOLED, chip Exynos 2600 e IA di ultima generazione

Chi cerca un flagship compatto trova in Galaxy S26 una soluzione bilanciata. Il pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici con risoluzione Quad HD e refresh rate a 120Hz garantisce immagini nitide e uno scorrimento fluido in ogni condizione d’uso, dai giochi più esigenti alla navigazione quotidiana. Sotto la scocca lavora il chipset Exynos 2600, affiancato da 12GB di RAM, una combinazione che permette di gestire multitasking pesante e applicazioni intensive senza rallentamenti.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori:

50MP grandangolare principale

grandangolare principale 12MP ultra-grandangolare

ultra-grandangolare 10MP teleobiettivo con zoom ottico

A completare l’esperienza contribuisce Galaxy AI, con funzioni particolarmente utili come Photo Assist per modificare le foto tramite comandi testuali e la traduzione in tempo reale tramite gli auricolari Buds, pensata per chi affronta conversazioni multilingue. La batteria da 4.300mAh supporta connettività 5G e un’ottimizzazione software mirata all’efficienza energetica, mentre il sistema opera con Android 16 appena installato di fabbrica. Il taglio di memoria da 256GB offre spazio sufficiente per app, foto e video senza dover ricorrere a soluzioni cloud aggiuntive.

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Prezzo Galaxy S26: da 859,99€ a 499€, sconto del 42%

L’offerta attuale su MediaWorld porta Samsung Galaxy S26 256GB Black da 859,99€ a 499€, con un risparmio di quasi 361€ e uno sconto percentuale che si attesta intorno al 42%. Una riduzione di questa portata su un dispositivo lanciato solo pochi mesi fa rappresenta un’occasione da cogliere prima che le scorte si esauriscano, considerando anche che i prezzi dei flagship Samsung tendono a fluttuare frequentemente in base a promozioni a tempo limitato. La disponibilità è confermata direttamente sullo store, ma si consiglia di verificare in tempo reale eventuali variazioni di stock.

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