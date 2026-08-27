Nuovo aggiornamento per l’app IO per Android, che non solo va a risolvere alcuni problemi tecnici minori, ma introduce una funzionalità che in tanti potrebbero trovare molto utile. Andiamo a scoprire nel dettaglio le novità della versione 3.37.1.0, in distribuzione in queste ore attraverso il Google Play Store.

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L’app IO accoglie Fabrick Pay by Bank per semplificare i pagamenti

Come probabilmente saprete, oltre ai vari documenti (come la patente di guida e la tessera sanitaria), l’app IO integra già diversi metodi di pagamento per gli avvisi PagoPA, come Google Pay, Apple Pay, BANCOMAT Pay, PayPal, Satispay, Klarna e MyBank, oltre naturalmente alle “classiche” carte di debito e di credito.

Con il nuovo aggiornamento in rollout proprio in queste ore, l’applicazione accoglie anche la possibilità di pagare gli avvisi PagoPA con Fabrick Pay by Bank. L’iniziativa si inserisce in un percorso di trasformazione digitale che sta interessando il rapporto tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di una soluzione che permette a cittadini e imprese di effettuare pagamenti direttamente dal conto corrente.

Il sistema è progettato per offrire la massima semplicità all’utente: una volta selezionata questa modalità di pagamento, è possibile scegliere la propria banca dall’elenco e autorizzare l’operazione attraverso il servizio di home banking o l’app della banca. Il processo avviene in tempo reale e in modo diretto tra il conto corrente e il beneficiario, senza l’uso di carte di pagamento, garantendo sia velocità sia trasparenza.

Come anticipato, l’aggiornamento alla versione 3.37.1.0 integra anche la soluzione a problemi tecnici minori riscontrati in queste settimane, così da garantire un’esperienza di utilizzo migliore dell’app IO. La nuova release è già a disposizione sul Google Play Store: per verificarne l’arrivo ed effettuare eventualmente download e installazione non dovete fare altro che seguire il badge qui in basso.