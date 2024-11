Very Mobile annuncia il lancio del 5G: l’operatore virtuale che si appoggia alla rete WINDTRE supera finalmente il limite dei 30 Mbps e alza l’asticella, proponendo la connettività di quinta generazione. Vediamo chi può avere il 5G e come attivarlo.

Inizia l’era 5G per Very Mobile: chi può averlo e come attivarlo

Come tanti altri operatori virtuali, anche Very Mobile offriva fino ad ora una connettività 4G limitata a 30 Mbps in download e in upload: una velocità tutto sommato adeguata a molti utilizzi, ma che stava iniziando a stare un po’ stretta a diversi utenti. L’operatore ha deciso di cambiare marcia e di proporre qualcosa di simile al suo “rivale” ho. Mobile: ora è possibile abilitare il 5G attraverso l’opzione Very Full Speed 5G, a pagamento (con primo mese gratis) per i già clienti o inclusa per i nuovi con alcune offerte.

Più precisamente, ci sono due modi per avere un’offerta 5G con Very Mobile:

già clienti : attivazione dell’opzione Very Full Speed 5G (direttamente dall’app Very), al costo di 0,99 euro al mese (primo mese gratis);

: attivazione dell’opzione Very Full Speed 5G (direttamente dall’app Very), al costo di (primo mese gratis); nuovi clienti: 5G incluso senza costi aggiuntivi in tutte le offerte da almeno 5,99 euro al mese (fino al 19 dicembre, poi in quelle da 9,99 euro in su).

Per l’occasione, Very Mobile rilancia la sua offerta con minuti illimitati, SMS illimitati e 150 giga a 5,99 euro al mese: ora è possibile attivarla con il 5G incluso (“per sempre“) e due mesi omaggio, ma solo con portabilità da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali (entro il 19 dicembre 2024).

Chi vuole più giga può optare per l’offerta simile da 200 giga a 1 euro in più, disponibile sia per i clienti Iliad e di alcuni virtuali (attiva qui), sia per i nuovi numeri (attiva qui), mentre chi proviene da TIM, Vodafone, Kena Mobile e altri operatori può attivare la stessa proposta a 11,99 euro al mese, sempre con 5G incluso (attiva qui).

La connettività 5G è inclusa anche nelle offerte solo dati, come quelle che offrono 600 o 1000 giga a rispettivamente 11,99 euro e 13,99 euro al mese (in offerta entro il 19 dicembre 2024). Terminato questo periodo promozionale, dal 20 dicembre 2024 il 5G sarà in generale incluso solo nelle offerte da almeno 9,99 euro al mese.