I giorni che ci distanziano dall’evento Made By Google, che ci permetterà di scoprire ufficialmente la serie Google Pixel 11, sono sempre meno. Dopo le numerose anticipazioni di questi ultimi giorni, oggi torniamo a parlare di due argomenti che risultano particolarmente a cuore un po’ a tutti i potenziali acquirenti e non solo: ci riferiamo alle capacità delle batterie e ai possibili prezzi di Google Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL.

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Batterie e prezzi per la serie Google Pixel 11: diamo i numeri

La presentazione dei Google Pixel 11 non si terrà prima del 12 agosto, ma in queste ultime settimane sono già spuntate diverse anticipazioni, tra specifiche, design, funzionalità inedite e persino prezzi di vendita: abbiamo visto schede tecniche, render e colorazioni grazie ad Amazon, ma anche i presunti sfondi, la funzione Pixel Glow e notizie non troppo positive sui presunti prezzi.

Quest’oggi altre indiscrezioni provenienti dal solito Roland Quandt ci forniscono “conferme” sulle capacità delle batterie, intraviste qualche settimana fa, e indicano i presunti prezzi in sterline per il mercato britannico: in base a quanto riferito, Google Pixel 11 avrà una batteria da 4985 mAh, Google Pixel 11 Pro una batteria da 4850 mAh e Google Pixel 11 Pro XL una batteria da 5115 mAh. In tutti i casi si tratta di piccoli cambiamenti rispetto ai diretti predecessori (rispettivamente dotati di 4970 mAh, 4870 mAh e 5200 mAh), ma solo per Pixel 11 si tratta di un miglioramento.

Questione prezzi: la stessa fonte ha condiviso quelli che dovrebbero essere i prezzi della serie Pixel 11 nel Regno Unito. Ecco le cifre:

Google Pixel 11 256 GB – 879 sterline (circa 1026 euro al cambio attuale)

(circa 1026 euro al cambio attuale) Google Pixel 11 Pro 256 GB – 1079 sterline (circa 1260 euro)

(circa 1260 euro) Google Pixel 11 Pro XL 256 GB – 1279 sterline (circa 1493 euro)

Troviamo dunque aumenti rispetto alla versioni di partenza della serie Pixel 10, ma a parità di memoria in realtà le cifre sono leggermente scese per due modelli su tre: nel Paese, Pixel 10 256 GB è stato lanciato a 899 sterline, Pixel 10 Pro 256 GB a 1099 sterline e Pixel 10 Pro XL 256 GB a 1199 sterline.

I prezzi qui sopra risultano più alti (al cambio attuale) rispetto a quelli in euro che abbiamo visto nelle scorse settimane: secondo quanto trapelato le cifre per l’Europa risultavano di 999 euro per Pixel 11 256 GB (stesso prezzi di Pixel 10 256 GB), 1199 euro per Pixel 11 Pro 256 GB (stesso prezzo di Pixel 10 Pro 256 GB) e 1399 euro per Pixel 11 Pro XL 256 GB (+100 euro rispetto a Pixel 10 Pro XL 256 GB). In base a queste ultime, solo Pixel 11 Pro XL subirebbe un aumento di prezzo qui da noi, pari a 100 euro tondi.

La serie Pixel 11 sarà presentata ufficialmente il 12 agosto 2026 durante l’evento Made By Google di New York, ma siamo sicuri che prima di allora torneremo a parlarne grazie a ulteriori anticipazioni. Vi aspettavate numeri diversi da quelli qui sopra?

In copertina Google Pixel 10 Pro