Torniamo a occuparci della One UI 7, la prossima versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung, basata su Android 15, che dovrebbe debuttare per vie ufficiali solo con l’arrivo dei flagship della serie Samsung Galaxy S25.

Nelle ultime ore, un leaker ha anticipato il colosso sudcoreano, diffondendo quella che sembra essere la lista dei dispositivi Samsung Galaxy, tra smartphone e tablet, che si aggiorneranno alla prossima versione dell’interfaccia personalizzata.

One UI 7: dove eravamo rimasti?

Siamo tutti in attesa di scoprire ufficialmente la One UI 7, la prossima versione dell’interfaccia personalizzata che dovrebbe risultare il più grande miglioramento nella storia del software Samsung ma che potrebbe farsi attendere ancor più di quanto previsto.

Le indescrezioni delle ultime settimane, provenienti dagli utenti che stanno provando l’aggiornamento software in anteprima, hanno già abbondantamente provato a descrivere pregi e difetti della prossima versione della One UI.

Emerge la lista dei Samsung Galaxy che si aggiorneranno

Il leaker @TheGalox_ ha sfruttato il suo profilo su X per svelare tutti gli smartphone e tutti i tablet Samsung Galaxy che verranno aggiornati alla One UI 7. Di seguito riportiamo la lista che comprende oltre 50 modelli :

In conclusione, è doveroso precisare che questa lista dei dispositivi che si aggiorneranno alla One UI 7 è una semplice indiscrezione, quindi priva di qualsiasi carattere ufficiale; pertanto, dovremo attendere l’annuncio ufficiale da parte del colosso sudcoreano per scoprire se la lista di dispositivi si rivelerà esaustiva o meno.