A fine agosto abbiamo anticipato il lancio del nuovo Samsung Galaxy Z Fold Special Edition che avrebbe avuto un design più sottile, un comparto della fotocamera migliorato e il probabile supporto alla S Pen. Ora Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo Galaxy Z Fold Special Edition in Corea confermando le principali caratteristiche tecniche di questo device.

Conferme e sorprese nel nuovo Galaxy Z Fold Special Edition

“Stiamo introducendo questo nuovo prodotto in Corea con gratitudine nei confronti dei consumatori nazionali che sono leader nel mercato pieghevole. Il Galaxy Z Fold Special Edition offre un’esperienza pieghevole sottile e leggera. È un prodotto dal design sofisticato, con motivi elaborati e colori profondi.”

Con queste parole Lim Seong-taek, Vicepresidente di Samsung Electronics Korea, ha concluso il comunicato con il quale si annuncia l’inizio delle vendite di Galaxy Z Fold Special Edition a partire dalle ore 9:00 del prossimo 25 ottobre.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold Special Edition avrà uno spessore di 10,6 mm e un peso di 236 g, risultando di 1,5 mm e più sottile e di 3 grammi più leggero rispetto a Galaxy Z Fold6. In termini estetici questo nuovo pieghevole prevede l’utilizzo del metallo e del vetro e di motivi a righe che gli donano un design moderno e sofisticato. Sarà disponibile in un’unica colorazione: Black Shadow.

Il design sottile, spiega Samsung, non intacca le prestazioni che anzi risultano migliorate grazie all’introduzione (per la prima volta nella serie Galaxy Z) del sensore fotografico grandangolare da 200 MP. Una fotocamera che consente di realizzare foto e video più chiari e video.

Tra le altre caratteristiche rilevanti Samsung Galaxy Z Fold Special Edition prevede un display principale da 8” (203,1 mm) con un rapporto 20:18. È lo schermo più grande della serie Galaxy Z Fold. Il display esterno, invece, è da 6.5” (164,8 mm) con un rapporto 21:9.

A livello di prestazioni sotto la scocca trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy che aggiunge potenza e ottimizzazione per l’elaborazione dei sistemi di intelligenza artificiale.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Dimensioni e Peso Aperto: 157,9 x 142,6 x 4,9 mm Chiuso: 157,9 x 72,8 x 10,6 mm Peso: 236 g

Display principale: Dynamic AMOLED 2x, 8” 2184 x 1968 (QXGA+) a 120Hz, rapporto 20:18

Dynamic AMOLED 2x, 8” 2184 x 1968 (QXGA+) a 120Hz, rapporto 20:18 Display esterno: Dynamic AMOLED 2x, 6,5” 2520 x 1080 (FHD+) 16M colori, 120 Hz, rapporto 21:9

Dynamic AMOLED 2x, 6,5” 2520 x 1080 (FHD+) 16M colori, 120 Hz, rapporto 21:9 Comparto fotografico: Posteriore : 200 MP (f1.8) + 12 MP (f2.2) + 10 MP (f2.4) con autofocus, OIS, Zoom ottico 3x, zoom digitale fino a 30x, flash Frontale : 10 MP (f2.2), senza autofocus Interna (sotto display): 4 MP (f1.8), senza OIS/autofocus Video : UHD 8K (7680 x 4320) a 30 fps, Rallentatore: 240 fps (FHD), 120 fps (UHD)

Processore : Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz)

: Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz) Memoria RAM: 16 GB

16 GB Memoria interna : 512 GB (486,4 GB disponibili)

: 512 GB (486,4 GB disponibili)

Batteria : 4.400 mAh, ricarica rapida 25W, ricarica wireless 15W

: 4.400 mAh, ricarica rapida 25W, ricarica wireless 15W Sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1.1 (aggiornabile ad Android 15)

Android 14 con One UI 6.1.1 (aggiornabile ad Android 15) Aggiornamenti : 6 OS, 7 anni di aggiornamenti di sicurezza

: 6 OS, 7 anni di aggiornamenti di sicurezza Connettività : 5G (FDD Sub6, TDD Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, USB-C

: 5G (FDD Sub6, TDD Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, USB-C Localizzazione : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Sensori : Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, Sensore di Hall, Sensore di luce, Sensore di prossimità

: Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, Sensore di Hall, Sensore di luce, Sensore di prossimità SIM : Doppia SIM (supportata e-SIM)

: Doppia SIM (supportata e-SIM) Sicurezza : Lettore di impronte laterali

: Lettore di impronte laterali Materiali : Telaio in alluminio Armor, vetro Gorilla Glass Victus 2

: Telaio in alluminio Armor, vetro Gorilla Glass Victus 2 Colori : Black Shadow

Coloro che acquisteranno e attiveranno Samsung Galaxy Z Fold Special Edition entro il 31 dicembre riceveranno uno sconto per l’acquisto di Galaxy Ring, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 Pro e Galaxy Tab S10 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition in Italia

Al momento Samsung Italia non ha ancora comunicato un eventuale lancio in Italia del prodotto e, considerando che il lancio è stato fatto esclusivamente in Corea, non ci aspettiamo che arrivi presto nel Bel Paese. Samsung però potrebbe sorprendere e presentarlo globalmente contemporaneamente al lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25, se così fosse però ci sarebbe comunque da aspettare qualche mese, indicativamente fino alle prime settimane di gennaio 2025.