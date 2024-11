Dopo che Google ha finalmente avviato il rilascio della prima versione stabile di Android 15, gli utenti possessori di smartphone di altri produttori hanno iniziato ad attendere pazientemente prima di poter mettere le mani sull’ultima versione del sistema operativo mobile; in particolare i possessori di un dispositivo Samsung Galaxy dovranno essere particolarmente pazienti: la società coreana ha infatti annunciato il rilascio della versione Beta della One UI 7, l’interfaccia proprietaria basata sull’ultima versione di Android, entro la fine dell’anno, mentre per la versione stabile si dovrà attendere fino a inizio 2025.

Abbiamo già avuto modo di reperire alcune informazioni sulla futura interfaccia grazie a tutta una serie di indiscrezioni trapelate nel corso degli ultimi tempi, abbiamo visto per esempio come Samsung abbia pensato ad una nuova icona della galleria per accontentare gli utenti, come la One UI 7 si sia mostrata in un video, come la nuova interfaccia porterà sui tablet della serie Galaxy Tab S9 il supporto per il tasto Galaxy AI, ma abbiamo anche visto come sembrino fluide le animazioni, come verranno introdotte tutta una serie di nuove funzioni e miglioramenti, o ancora come offrirà più funzionalità di sicurezza per il blocco automatico.

Per quel che concerne le tempistiche di rilascio, se da un lato Samsung si è limitata ad indicare la disponibilità entro la fine dell’anno in corso, diverse indiscrezioni hanno cercato di fornire una data precisa; di recente per esempio c’è chi ha indicato il 17 novembre 2024 come data di rilascio della One UI 7 Beta. Nuove voci però forniscono dettagli inediti che ci portano a pensare che l’azienda abbia ancora bisogno di tempo.

La One UI 7 Beta è piena zeppa di bug, Samsung al lavoro per risolverli

Se la maggior parte degli utenti si è probabilmente già rassegnata ad attendere il rilascio della versione stabile della prossima One UI 7, gli smanettoni non vedono l’ora di poter mettere le mani sulla versione Beta, così da avere uno sguardo personale in anteprima degli sforzi profusi dalla società nel confezionamento della futura nuova interfaccia.

Anche questi utenti tuttavia potrebbero dover aspettare più del previsto, nelle ultime ore infatti il leaker Ice Universe ha dato una brutta notizia a tutti gli appassionati attraverso il popolare social network X (ex Twitter): la versione Beta della One UI 7, attualmente in fase di test interno, sarebbe piena zeppa di bug.

Secondo quanto riportato, il rilascio della One UI 7 beta potrebbe slittare ancora, anche l’ultima versione disponibile internamente presenterebbe numerosi bug di vario genere, molti dei quali addirittura nuovi e non riscontrati nelle precedenti versioni.

Non essendo disponibili maggiori dettagli per il momento, è difficile ipotizzare una tempistica di rilascio, Samsung dovrà prima risolvere la maggior parte dei problemi riscontrati (idealmente tutti) prima di avviare il rilascio della One UI 7 Beta per i propri utenti; il tempo necessario dipenderà ovviamente dalla tipologia e criticità dei diversi bug. A noi non resta che attendere per saperne di più.