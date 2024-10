Con l’uscita di Android 15 per la gamma Google Pixel, gli utenti Samsung sono ancora più trepidanti nell’attesa della One UI 7.0, una versione che purtroppo si farà ancora attendere parecchio. Torniamo oggi sull’argomento per le parole del solito Ice universe, che ha ancora una volta confermato l’importanza dell’aggiornamento e ha offerto un suggerimento per gli acquirenti della serie Samsung Galaxy S25.

Quanti elogi per la One UI 7, che darà del suo meglio su Samsung Galaxy S25 Ultra

Dopo una fase di sperimentazione iniziata a febbraio e durata parecchi mesi, tra Developer Preview e fase Beta, e a distanza di un mesetto dal rilascio della versione AOSP, nella serata di ieri è partito il rollout di Android 15 per la gamma Google Pixel compatibile (da Pixel 6 in avanti). I possessori di smartphone e tablet di altri brand stanno cercando di capire quando vedranno la nuova release sui propri dispositivi (Vivo è già partita persino in anticipo su Google), ma per quanto riguarda Samsung abbiamo già qualche dettaglio sulle tempistiche (e non particolarmente positivo).

Come abbiamo visto, il programma beta della One UI 7 basata su Android 15 sarebbe dovuto partire secondo i rumor alla fine del mese di luglio: evidentemente ci sono stati intoppi o cambiamenti in quel di Samsung, perché con la SDC 2024 dedicata agli sviluppatori abbiamo ricevuto indicazioni “deludenti”: la nuova One UI si farà vedere in versione stabile solamente nel 2025, probabilmente in concomitanza con il lancio della serie Samsung Galaxy S25, e il programma beta partirà sulla serie Galaxy S24 entro la fine di quest’anno.

Sperando che questo non corrisponda necessariamente al mese di dicembre, ci sarà in ogni caso da aspettare ancora parecchio. L’attesa dovrebbe essere ripagata vista la grande quantità di cambiamenti e miglioramenti che dovremmo trovare a bordo: chi ha già avuto modo di provarla ne sta parlando in modo entusiasta, e tra questi c’è Ice universe, che si è ancora una volta espresso in queste ore.

“La One UI 7 è sicuramente il più grande miglioramento nella storia della One UI o dell’intero software Samsung“, ha scritto su X. In più, ha aggiunto un consiglio: chi vorrà godersi la nuova versione al suo massimo splendore dovrebbe acquistare la versione da 16 GB di RAM di Samsung Galaxy S25 Ultra, che combinerà tanto spazio al chip più potente. “Per quanto ne so“, ha proseguito, “la stessa versione del software (One UI 7.1, NdR), funzionerà in modo più veloce e fluido sull’S25 Ultra“.

La potenza del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 che sarà utilizzato (almeno) su Samsung Galaxy S25 Ultra non è del resto un segreto. Per conoscere ufficialmente il chipset del produttore californiano non dovremo aspettare ancora molto: la presentazione avverrà durante l’evento del prossimo 21 ottobre. Per quanto riguarda i prossimi flagship di Samsung e di conseguenza la One UI 7 l’attesa sarà più lunga, almeno fino a gennaio 2025.

In copertina Samsung Galaxy S24 Ultra