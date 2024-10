Nuove anticipazioni sulla One UI 7 basata su Android 15 spuntano in queste ore: la nuova release di Samsung è particolarmente attesa, e di recente abbiamo già avuto modo di dare un’occhiata a una versione recente della release, a dettagli riguardanti schermata di blocco, notifiche e multitasking (insieme a una possibile data per la beta) e alle fluidissime animazioni. Aspettando di vedere l’avvio del programma beta, che ormai dovrebbe essere relativamente vicino, possiamo scoprire ulteriori anticipazioni su alcuni aspetti estetici e sulle funzionalità che saranno introdotte.

Miglioramenti e nuove funzioni in arrivo con la One UI 7 di Samsung

Durante la Samsung Developer Conference il produttore ha “deluso” i possessori di smartphone e tablet della linea Galaxy annunciando che la One UI 7 non arriverà prima dell’inizio del 2025, perlomeno in versione stabile. In queste settimane stiamo comunque scoprendo diverse anticipazioni in attesa di accogliere l’avvio del programma beta pubblico (che comunque difficilmente vedremo in Italia), e nelle ultime ore sono spuntati ulteriori dettagli interessanti grazie ad Android Headlines.

Sappiamo già che la One UI 7 offrirà nuove icone, e nel breve video qui in basso possiamo dargli un’occhiata da vicino (con un rapido confronto con le attuali) insieme a un breve scorcio sulla schermata di blocco e sulle nuove notifiche smart. Pare proprio che Samsung stia introducendo icone che possano risultare ancora più semplici da identificare, apparentemente in modo opposto a Google.

Con la nuova release sarà possibile approfittare di un ulteriore miglioramento della funzione Cerchia e cerca con Google. Saranno rese disponibili sui dispositivi Samsung le funzioni annunciate durante lo scorso Google I/O, che consentiranno di sfruttare l’IA per avere aiuto nei problemi di matematica e fisica, ma anche nei compiti di storia. Google potrà mostrare spiegazioni passo passo, video e risultati per dare una mano, il tutto senza cambiare app.

La One UI 7 introdurrà poi novità per quanto riguarda le funzioni di Parental Control: i genitori potranno permettere l’accesso a determinati siti e applicazioni, e al contempo bloccare quelli indesiderati. Sarà anche possibile eventualmente controllare la posizione fisica dei figli per una maggiore sicurezza.

Dal punto di vista fotografico, la One UI 7 con Android 15 includerà Live Effects, una funzione pensata per aggiungere profondità o modificare i ritratti utilizzando l’intelligenza artificiale; saranno accessibili numerosi effetti artistici generati dall’IA per trasformare le foto e farle risaltare sui social come Facebook, Instagram e X, e nuove opzioni per la funzione Bozza su immagine (introdotta a partire dalla One UI 6.1.1 vista su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6).

Previous Next Fullscreen

Con la nuova release basata su Android 15 Samsung migliorerà la funzione Punteggio energetico che ha debuttato su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 in accoppiata a Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. Il produttore introdurrà alcuni aggiornamenti per renderla ancora più utile, in modo da offrire agli utenti una maggiore consapevolezza degli effetti di alcuni comportamenti sulla salute e sulla vita quotidiana e da fornire suggerimenti per il benessere che aiuteranno a migliorare il punteggio ogni giorno.

Il programma beta della One UI 7 potrebbe aprirsi il prossimo mese, magari nelle vicinanze della Samsung Developer Conference Korea che si terrà il 21 novembre 2024. Come dichiarato da Samsung, per la versione stabile dovremo aspettare il lancio della serie Galaxy S25 di inizio 2025.