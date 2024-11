In attesa della versione beta, continuano a circolare indiscrezioni su come potrebbe essere il design di One UI 7.0. Tra le tante curiosità sull’interfaccia grafica che porterà Android 15 sui device Samsung Galaxy c’è quella su una serie di elementi che fanno pensare a un futuro sempre più prossimo in cui i device Samsung saranno senza tasti fisici.

Il futuro degli smartphone Samsung passa da One UI 7.0?

Per capire cosa potrebbe presto succedere è utile partire da un breve video che ha iniziato a circolare qualche settimana fa. Lo riproponiamo.

Sono pochi secondi che a un occhio poco attento potrebbero dire poco ma c’è un dettaglio nella parte finale della clip che apre scenari interessanti. Soprattutto se si considera come alcune anticipazioni, ora ulteriormente confermata da un nuovo leak, ha sottolineato questa novità. Ebbene, l’interfaccia utente di Samsung One UI 7.0 potrebbe integrare nel pannello rapido dei controlli per il volume e la luminosità. Cosa suggerisce questa apparentemente innocua modifica dell’interfaccia?

Innanzitutto l’aggiunta di questi tasti e cursori. In One UI 6.1.1, infatti, il pannello rapido prevede soltanto il cursore per regolare la luminosità. One UI 7.0, invece, potrebbe non solo aggiungere un cursore per il controllo del volume, ma anche dei tasti dedicati per attivare e disattivare l’audio e la modalità scura.

Fin qui per molti potrebbe continuare a non esserci nulla di particolarmente rilevante se non l’aggiunta di una serie di controlli sul display per evitare di ricorrere ai tasti fisici. Ebbene sì, è questo il punto. Non è passato molto tempo (eravamo a metà agosto) quando sono circolate delle immagini su un possibile brevetto a marchio Samsung di uno smartphone con soli tasti virtuali.

Hercule Poirot, il famoso detective nato dalla penna di Agatha Christie, diceva che “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova“. Questo possibile aggiornamento di One UI 7.0 non è una prova sufficiente a confermare l’ipotesi di un imminente smartphone senza tasti fisici e non ci sono elementi per considerarla tale. Forse si tratta di una semplice coincidenza o comunque una scelta non orientata in quella direzione. O forse, l’ipotesi non è da scartare, la logica conseguenza di una scelta che Samsung sembrerebbe aver maturato da tempo e che, consapevolmente o meno, sta perseguendo.

Sono anni, infatti, che circolano voci su brevetti di Samsung per smartphone senza pulsanti ma a oggi non ci sono informazioni certe. Probabilmente questo aggiornamento di One UI 7.0 è “solamente” una scelta di Samsung di migliorare l’usabilità dei suoi device. Staremo a vedere; solo il tempo potrà smentire o confermare se quello che a breve potremo vedere è un’anticipazione di ciò che arriverà in un prossimo futuro.