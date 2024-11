La One UI 7 di Samsung si avvicina sempre di più al rilascio, con una fase beta ormai “confermata” da più fonti per la prossima settimana. Nel frattempo spuntano ulteriori e intriganti anticipazioni riguardanti le funzioni Galaxy AI e alcune delle funzionalità fotografiche incluse nell’app Fotocamera, che di fatto confermano un arrivo imminente della nuova versione. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Per alcune novità Galaxy AI potremmo dover attendere la One UI 7.1

Sappiamo che l’aggiornamento di Samsung ad Android 15 con One UI 7 includerà tantissime novità: le anticipazioni suggeriscono che si tratterà forse del più importante update del produttore, e questo spiegherebbe il rilascio posticipato rispetto al “solito” e a quanto preventivato inizialmente. La nuova release introdurrà miglioramenti consistenti nelle animazioni, ma anche un nuovo aspetto per diversi elementi del sistema (compresi i quick settings), nuove icone e tanto altro: a quanto pare però, non saranno proposte da subito tutte le novità per quanto concerne le funzionalità Galaxy AI.

Secondo quanto riportato da @chunvn8888, Samsung dovrebbe rilasciare alcune delle novità lato intelligenza artificiale con la presunta One UI 7.1: in particolare si tratterebbe delle emoji AI e della funzione di riepilogo delle notifiche; quest’ultima è trapelata qualche giorno fa e dovrebbe risultare la risposta di Samsung ai riassunti delle notifiche di Apple Intelligence; le emoji AI potrebbero consentire di creare un mix e un abbinamento di più emoji, in modo simile alla funzione della Gboard.

Con il lancio della serie Samsung Galaxy S25 così vicino, è difficile prevedere quali possano essere i piani del produttore per la One UI 7.1: normalmente la versione x.1 viene proposta insieme ai nuovi flagship, ma questa volta la One UI 7.0 è attesa proprio nello stesso periodo di lancio. Immaginiamo che questa volta vedremo la release successiva a qualche mese di distanza dalla nuova serie. Avremo modo di tornare sull’argomento nelle prossime settimane.

Samsung avvisa di qualche modifica nell’app Fotocamera con One UI 7

Con la One UI 7 Samsung sta portando tanti cambiamenti nell’interfaccia utente, e queste modifiche coinvolgono anche l’app Fotocamera e in particolare lo Spazio AR. Proprio in queste ore la stessa Samsung ha annunciato alcuni cambiamenti riguardanti Emoji AR, Disegno AR, Misurazione rapida e Deco Pic.

Il produttore avvisa gli utenti che con la One UI 7 la funzione Emoji AR sarà rinominata Galaxy Avatar, risolvendo un “dilemma” di cui abbiamo avuto modo di parlare in queste ultime settimane; risulterà disponibile in “Impostazioni > Funzioni avanzate“. Inoltre, le funzioni Disegno AR, Misurazione Rapida e Deco Pic, attualmente accessibili all’interno dell’app Fotocamera (nella sezione “Altro“), verranno offerte come applicazioni separate, probabilmente con l’intento di “alleggerire” un po’ l’app principale: risulteranno scaricabili gratuitamente attraverso il Samsung Galaxy Store.

Interessante notare come Samsung confermi di fatto l’arrivo imminente della One UI 7, perlomeno nella versione beta: l’avviso che potete vedere qui sopra (disponibile aprendo Spazio AR nell’app Fotocamera) parla della nuova release come se fosse già stata rilasciata.