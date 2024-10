Torniamo a parlare della One UI 7 perché spuntano ulteriori anticipazioni sulle icone: più in particolare, oggi parliamo dell’icona dell’app Galleria, che aveva fatto storcere il naso ad alcuni utenti per il suo design un po’ troppo colorato. Ebbene, chi si era lamentato può tranquillizzarsi, perché a quanto pare in casa Samsung utilizzeranno un’icona diversa, che potrebbe risultare più vicina ai gusti di tutti.

La nuova icona della Galleria Samsung della One UI 7

Per la prima volta in questi anni, Samsung non proporrà la nuova versione della sua One UI nello stesso anno del lancio della corrispondente release del robottino. Android 15 ha esordito in versione AOSP a settembre e sulla gamma Google Pixel solo pochi giorni fa, ma arriverà sugli smartphone Samsung Galaxy solamente all’inizio del 2025 insieme alla serie Galaxy S25. Questo perlomeno per quanto riguarda la versione stabile, dato che il produttore ha confermato l’arrivo di un programma beta entro quest’anno, quasi certamente a partire dalla serie Galaxy S24.

Il motivo di queste tempistiche allungate risiede nei tantissimi cambiamenti che a quanto pare introdurrà la One UI 7 con Android 15 rispetto alla precedente versione: pensate che potrebbe costituire il più grande miglioramento nella storia del software Samsung. In questi mesi abbiamo avuto modo di dare uno sguardo a diverse anticipazioni, comprese quelle riguardanti le icone, ma a quanto pare i lavori sono ancora in pieno svolgimento.

Sappiamo che la rinnovata app Galleria di Samsung proporrà novità a livello di funzionalità, ma anche una nuova icona con un design in linea con il resto della One UI 7. A quanto pare Samsung ha deciso di non “esagerare” e di tornare un po’ sui suoi passi con i colori dell’icona, che non era stata troppo apprezzata nella versione trapelata: ora offre un minore stacco rispetto a quella attuale, pur risultando rinnovata.

Non sappiamo se questa sarà la versione finale che vedremo sulla One UI 7 a partire dall’attesissima beta pubblica, ma siamo sicuri che il nuovo design risulterà più apprezzato a livello generale. Sappiamo che spesso Samsung tiene conto dei feedback forniti dagli utenti, quindi l’avvio del programma beta non solo dovrebbe aiutare a raggiungere una release stabile, ma anche a perfezionare i vari elementi secondo i gusti dei più.

Come vi sembra la nuova icona dell’app Galleria di Samsung? Vi piace di più di quella trapelata i mesi scorsi? Fateci sapere la vostra.